Рерайтинг статей на тему: санатории, отдых, курорты

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Закрыт18 заявок252 просмотра

Требуется грамотный исполнитель для продолжительной работы. Объем работ от 1 до 20 статей в неделю. Обязательное требование к исполнителю: опыт, ежедневный доступ к интернету, исполнительность. Требования к текстам: читабельность , уникальность.

Схем работы следующая: готовая статья-моя проверка-оплата

В заявках указывайте цену за 1к

8 лет назад
gas6
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров