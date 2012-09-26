Доработать логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки267 просмотров

Доработать логотип. Подобрать читабельный шрифт.

13 лет назад
strikus
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Очень и очень доволен сотрудничеством. Гуля мега профессиональный дизайнер - сделала все быстро, четко и очень красиво. Кроме всего прочего бонусом получил то, на что и не рассчитывал. Однозначно советую!
Олег очень хороший заказчик, приятный в общении, внимательный к деталям и заинтересованный своим делом. Буду рада сотрудничать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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