Создать логотип

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Завершен17 заявок230 просмотров

Нужно создать логотип для одного небольшого производства; Производят рекламные продукты (мебель, конструкции, подушки, покрывала, рекламную одежду и тд) название - wermely. Название нужно совместить с логотипом, то-есть как мне кажется это будет большое название и рядом лого. Ориентация горизонтальная. Лого делается под сайт. Тело сайта будет белым элементы и модули будут яркими контрастными пятнами. В общем нужно сделать так же контрастно, если говорить о цвете то я вижу яркий цвет зеленой травы, но мне кажется, что нужно использовать несколько контрастных цветов при создании. На выходе картинки+исходник.

Заявки без указания цены - не рассматриваются. Ставьте более мение приближенную цену с минимальной погрешностью. Прежде чем принять чью то заявку, все обсудим в переписке.

13 лет назад
canku
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

markand
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$80
5 дней
Большое спасибо Андрею. Все сделал великолепно! Чувствуется профессиональный подход. Буду обращаться еще.
Мне понравилось работать с Владимиром. Четкое видение задачи, грамотное техзадание, своевременная оплата -- что еще можно желать? Рекомендую Владимира, как ответственного заказчика

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markand
Андрей 
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17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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