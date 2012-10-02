Нужно создать логотип для одного небольшого производства; Производят рекламные продукты (мебель, конструкции, подушки, покрывала, рекламную одежду и тд) название - wermely. Название нужно совместить с логотипом, то-есть как мне кажется это будет большое название и рядом лого. Ориентация горизонтальная. Лого делается под сайт. Тело сайта будет белым элементы и модули будут яркими контрастными пятнами. В общем нужно сделать так же контрастно, если говорить о цвете то я вижу яркий цвет зеленой травы, но мне кажется, что нужно использовать несколько контрастных цветов при создании. На выходе картинки+исходник.

Заявки без указания цены - не рассматриваются. Ставьте более мение приближенную цену с минимальной погрешностью. Прежде чем принять чью то заявку, все обсудим в переписке.