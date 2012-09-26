Логотип

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Завершен20 заявок315 просмотров

Nam nujen bolee informativniy logotip dlia nashego saita http://managemyvessel.com/

tot je logotip budet ispolzovatsia na viztnih kartochkah

Ukajite esli vi mojete sdelat vizitki dizain

Prishlite neskolko primerov rabot logotipov i vizitnih kartochek

13 лет назад
latitudeestates
Милешкина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$200
4 дня
Rabotaem s Andreem vtoroi raz. Kak i ranee, ochen dovolni rezultatom. Rabotaet bistro, daet neskolko variantov poka vi ne naidete podhodiashiy. Mi rabotali s mnogimi dizainerami v Shtatah, i ochen radi, chto nashli Andreya. Kreativnost 10 iz 10ti po ochen dostupnoi tsene za takoye kachestvo! Nam do sih por postoyanno delayut komplimenti po nashemy logo s bugalterskogo softa. Bolee togo, kogda nam god spustia ponadobilos uznat detali shrifta, Andrei pomog so vsemi detaliami. Spasibo bolshoye eshe raz
В высшей степени доволен сотрудничеством с Дарьей.Как заказчик она дествительно знает,что ей нужно и может доступно это объяснить. Благодарен за возможность проявить свои способности. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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