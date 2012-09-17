Векторизовать логотип

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Завершен11 заявок234 просмотра

Есть логотип в пнг, см файл, его надо перевести в вектор

13 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Было приятно поработать, Спасибо! Работа выполнена качественно и быстро.
Хороший заказчик.Мгновенная оплата.Ни каких проблем.Рекомендую для сотрудничества...

Заявки фрилансеров

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад