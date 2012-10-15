Логотип для сети Интернет-магазинов шапок

# 1 — $ 90 # 2 — $ 10 # 3 — $ 5

Необходимо разработать логотип для сайта http://schapka.ru

Вид деятельности:

Розничная продажа головных уборов.

Описание магазина:

Магазин специализируется на предложении большого выбора головных уборов и сверх низких цен для конечного покупателя. Логотип будет также использоваться на сайтах интернет магазина, а также на визитках.

Аудитория:

В основном женщины, покупают в основном меховые головные уборы

Задача:

Необходимо разработать логотип который был бы интересен (люди задерживают на логотипе взгляд, должна быть какая то изюминка), для этого требуется проявить немало творчества, желательно чтоб графический элемент отражал идею «Мир шапок». Главное ИДЕЯ. Логотип должен легко читаться и узнаваться при нанесении его на визитки.

Логотип:

Банальные решения, типа силуэт дамы в шляпе, не интересуют. В текстовой части должны быть слова-Мир шапок, слоган-всегда большой ассортимент. Графический элемент должен быть слева от текста.