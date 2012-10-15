Логотип для сети Интернет-магазинов шапок

$105
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок2667 просмотров
#1$90
#2$10
#3$5

Необходимо разработать логотип для сайта http://schapka.ru

Вид деятельности:

Розничная продажа головных уборов.

Описание магазина:

Магазин специализируется на предложении большого выбора головных уборов и сверх низких цен для конечного покупателя. Логотип будет также использоваться на сайтах интернет магазина, а также на визитках.

Аудитория:

В основном женщины, покупают в основном меховые головные уборы

Задача:

Необходимо разработать логотип который был бы интересен (люди задерживают на логотипе взгляд, должна быть какая то изюминка), для этого требуется проявить немало творчества, желательно чтоб графический элемент отражал идею «Мир шапок». Главное ИДЕЯ. Логотип должен легко читаться и узнаваться при нанесении его на визитки.

Логотип:

Банальные решения, типа силуэт дамы в шляпе, не интересуют. В текстовой части должны быть слова-Мир шапок, слоган-всегда большой ассортимент. Графический элемент должен быть слева от текста.

13 лет назад
opolskiy
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победители конкурса

BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1
Максим понял что мне нужно и сделал это за пару тройку дней. Всё выполнено на высшем уровне. Спасибо
Все отлично! Рекомендую!
SNbIT
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#2
N_a_t_a_l_i_n_a
Наталья 
64 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
23 отзыва
13 лет назад
#3

Заявки фрилансеров

BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1
SNbIT
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#2
N_a_t_a_l_i_n_a
Наталья 
64 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
23 отзыва
13 лет назад
#3