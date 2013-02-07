Всем добра!!! Если необходим мультяшный персонаж, зверюшки - вам сюда!!! Работаю преимущественно с растровой графикой (считаю её более живой),

Также занимаюсь: Flash анимация. Мультипликация. Обработка фото. Стихи (шуточно-юмористического содержания).

слоганы.

Пишите - всё обсудим и договоримся. Учитываю коррективы, вносимые заказчиком.