Всем добра!!! Если необходим мультяшный персонаж, зверюшки - вам сюда!!! Работаю преимущественно с растровой графикой (считаю её более живой),
Также занимаюсь: Flash анимация. Мультипликация. Обработка фото. Стихи (шуточно-юмористического содержания).
слоганы.
Пишите - всё обсудим и договоримся. Учитываю коррективы, вносимые заказчиком.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$60
9 баллов
11 лет назад
Интересный стиль графики, работой доволен
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик! Спасибо за сотрудничетство.
$60
10 баллов
11 лет назад
Работой очень довольна. Андрей удивительно талантливый человек! Спасибо!
Ответный отзыв
Интересный, необычный конкурс. Достойная своевременная оплата! Спасибо за сотрудничество!
$60
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за участие За профессиональное исполнение Удачи в работе Приятно иметь дело
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
$50
10 баллов
11 лет назад
Андрей сделал нам очень красивый логотип, спасибо!
Ответный отзыв
Интересный конкурс. Подробное ТЗ. Своевременная оплата.
$50
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Андрею за участие в конкурсе!
Ответный отзыв
Надёжный заказчик. Своевременная оплата.Спасибо за сотрудничество и терпение=)