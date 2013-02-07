SNbIT

Андрей Снытин SNbIT

 
37 летРоссия/Тула
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Всем добра!!! Если необходим мультяшный персонаж, зверюшки - вам сюда!!! Работаю преимущественно с растровой графикой (считаю её более живой),

Также занимаюсь: Flash анимация. Мультипликация. Обработка фото. Стихи (шуточно-юмористического содержания).

слоганы.

Пишите - всё обсудим и договоримся. Учитываю коррективы, вносимые заказчиком.

Flash
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Отзывы заказчиков
zipo
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
9 баллов
11 лет назад
Баннеры для сайта
Интересный стиль графики, работой доволен
Добросовестный заказчик! Спасибо за сотрудничетство.
Ответный отзыв
DeadFairy
Анна 
37 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Создание логотипа
Работой очень довольна. Андрей удивительно талантливый человек! Спасибо!
Интересный, необычный конкурс. Достойная своевременная оплата! Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Miklyaev
56 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Рекламный слоган
Спасибо за участие За профессиональное исполнение Удачи в работе Приятно иметь дело
Ответственный заказчик. Своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
gater06
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Логотип для интернет-магазина домашнего текстиля
Андрей сделал нам очень красивый логотип, спасибо!
Интересный конкурс. Подробное ТЗ. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
Olshten
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Интернет-магазин
Спасибо Андрею за участие в конкурсе!
Надёжный заказчик. Своевременная оплата.Спасибо за сотрудничество и терпение=)
Ответный отзыв