Второй раз учавсвовал в конкурсе который организовала Светлана, и снова это был интересный проект. Очень нравится сотрудничать с этим заказчиком потомучто всегда ставятся чёткие задачи, даётся ясное понимание ожидаемого конечного результата. Что ещё радует, оплату Светлана проводит сразу же после отправки исходников и без лишних вопросов!