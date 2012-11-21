Нужно сделать 5 картинок баннера для слайдера на главной странице сайта (Экодеревня. Продажа земельных участков). СРОЧНАЯ РАБОТА. Креативность приветствуется и поощряется. В заявке указывать сроки и цену.
- Баннеры16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $180
Разработка дизайна сайта для ООО "Энергетическая Сибирская компания". Стиль - минимализм. Структура: О компании, Продукция, Топливные карты, Расположение заправок, Контакты. Сайты, которые нравятся (не тематические): http://www.basel.ru Требуется разработка Главной и Внутренней страниц. Бюджет - ...Закрыт10 лет назад
- $180
Требуется разработать дизайн интернет-магазина «СОВА» по продаже фильтров для очистки воды. Структура сайта: о компании, новости, каталог товаров, статьи, контакты. Победитель конкурса продолжит работу над дизайном — помимо главной надо сделать ещё 2 простых внутренних страницы: страница ...Завершен11 лет назад
- $250
Нужен дизайн сайта для дилера компании Josera (корм для кошек и собак) В приложении каталог с фирменным стилем и логотипом На базе этого каталога нужен современный юзабельный дизайн интернет-магазина Страницы сайта: Главная, О компании, Новости, Корм для Собак, ...Завершен11 лет назад
- $180
Сайт компании w w w . n n t -1 5 2 . r u, занимающейся продажей нефтепродуктов. Тип сайта: представительство в интернете с каталогом и онлайн заказом. Логотип: три буквы ННТ в раскраске "имперского флага" черный-желтый-белый ...Завершен11 лет назад
- $50
Разработка логотипа для муниципального бюджетного учреждения "Берегиня". Полное название Кстовский Центр Народной культуры "Берегиня" (КЦНК "Берегиня").Использование славянской символики приветствуется. Господа фрилансеры! Славяне! Прошу проявить максимально творческий неординарный подход. Предполагаемое использование логотипа: 1. Наружная реклама. 2. Пресса. 3. Полиграфическая продукция (брошюры, ...Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Разработка логотипа для интернет-магазина молодежной одежды. В логотипе должны присутствовать название и прописная (подчеркиваю, прописная!!!) английская S. Цвет логотипа - желтый. Размещение на черном фоне.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Разработка дизайна сайта для кафе-клубаЗавершен11 лет назад
- $250
Разработка логотипа, дизайн и верстка сайта веб-студии "ННТ-Студия".Завершен11 лет назад