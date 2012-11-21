Olshten

Светлана Olshten

 
54 годаРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Картинки для баннера

    Нужно сделать 5 картинок баннера для слайдера на главной странице сайта (Экодеревня. Продажа земельных участков). СРОЧНАЯ РАБОТА. Креативность приветствуется и поощряется. В заявке указывать сроки и цену.

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $180

    Разработка дизайна сайта для ООО "Энергетическая Сибирская компания". Стиль - минимализм. Структура: О компании, Продукция, Топливные карты, Расположение заправок, Контакты. Сайты, которые нравятся (не тематические): http://www.basel.ru Требуется разработка Главной и Внутренней страниц. Бюджет - ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $180

    Требуется разработать дизайн интернет-магазина «СОВА» по продаже фильтров для очистки воды. Структура сайта: о компании, новости, каталог товаров, статьи, контакты. Победитель конкурса продолжит работу над дизайном — помимо главной надо сделать ещё 2 простых внутренних страницы: страница ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина

    $250

    Нужен дизайн сайта для дилера компании Josera (корм для кошек и собак) В приложении каталог с фирменным стилем и логотипом На базе этого каталога нужен современный юзабельный дизайн интернет-магазина Страницы сайта: Главная, О компании, Новости, Корм для Собак, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн сайта

    $180

    Сайт компании w w w . n n t -1 5 2 . r u, занимающейся продажей нефтепродуктов. Тип сайта: представительство в интернете с каталогом и онлайн заказом. Логотип: три буквы ННТ в раскраске "имперского флага" черный-желтый-белый ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Разработка логотипа для муниципального бюджетного учреждения "Берегиня". Полное название Кстовский Центр Народной культуры "Берегиня" (КЦНК "Берегиня").Использование славянской символики приветствуется. Господа фрилансеры! Славяне! Прошу проявить максимально творческий неординарный подход. Предполагаемое использование логотипа: 1. Наружная реклама. 2. Пресса. 3. Полиграфическая продукция (брошюры, ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин

    $50

    Разработка логотипа для интернет-магазина молодежной одежды. В логотипе должны присутствовать название и прописная (подчеркиваю, прописная!!!) английская S. Цвет логотипа - желтый. Размещение на черном фоне.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Screamer84
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$180
10 баллов
11 лет назад
Дизайн главной страницы
Второй раз учавсвовал в конкурсе который организовала Светлана, и снова это был интересный проект. Очень нравится сотрудничать с этим заказчиком потомучто всегда ставятся чёткие задачи, даётся ясное понимание ожидаемого конечного результата. Что ещё радует, оплату Светлана проводит сразу же после отправки исходников и без лишних вопросов!
Великолепная работа в конкурсе. Работали с Алексеем второй раз - он идеально чувствует задание! Как он это делает? И что важно, высылает исходники очень быстро, не тянет. СПАСИБО! Надеемся на дальнейшее сотрудничество*)
Ответный отзыв
nikavera
Вера 
37 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
73 отзыва
$150
10 баллов
11 лет назад
Дизайн для интернет-магазина
Светлана, спасибо Вам за проект. Приятна в общении, постоянно на связи. Оплата произведена без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Потрясающая работоспособность вкупе с креативностью. Вера не перестает меня удивлять (в хорошем смысле этого слова). Извлечь результат из невнятно озвученного задания - это не каждый может. Еще раз спасибо, Вера!
Ответный отзыв
Screamer84
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$180
10 баллов
11 лет назад
Редизайн сайта
Очень приятно сотрудничать с таким заказчиком, знает чего хочет, чётко формулирует задачи, что позволяет бысто прийти к нужному результату! Оплатила работу сразу же, без лишних вопросов. Спасибо за интересный конкурс, буду очень рад новому сотрудничеству!
Замечательная работа в конкурсе. И, что очень важно, без всяких заморочек. Исходники выслал очень быстро и отлично проработанные. А самое главное - готов к сотрудничеству. СПАСИБО!
Ответный отзыв
SNbIT
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Интернет-магазин
Надёжный заказчик. Своевременная оплата.Спасибо за сотрудничество и терпение=)
Спасибо Андрею за участие в конкурсе!
Ответный отзыв
nikavera
Вера 
37 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
73 отзыва
$80
10 баллов
11 лет назад
Кафе-клуб "XXL"
Светлана, спасибо вам за продуктивное сотрудничество. На связи постоянно. Оплата в полном размере и без задержек. Благодарю за интересный проект =) Всех благ!!!
Мы замечательно поработали с Верой. Порадовал и результат - современно, красиво. Большое ей спасибо=).
Ответный отзыв