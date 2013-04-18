Дизайн для интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок171 просмотр

Нужен дизайн сайта для дилера компании Josera (корм для кошек и собак)

В приложении каталог с фирменным стилем и логотипом

На базе этого каталога нужен современный юзабельный дизайн интернет-магазина

Страницы сайта: Главная, О компании, Новости, Корм для Собак, Корм для кошек, Онлайн-заказ, Вакансии, Контакты

Требуется разработка дизайна Главной и Каталога с онлайн-заказом

Бюджет до 200$

12 лет назад
Olshten
55 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
12 лет назад
$300
3 дня
Потрясающая работоспособность вкупе с креативностью. Вера не перестает меня удивлять (в хорошем смысле этого слова). Извлечь результат из невнятно озвученного задания - это не каждый может. Еще раз спасибо, Вера!
Светлана, спасибо Вам за проект. Приятна в общении, постоянно на связи. Оплата произведена без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать дизайн сайта начинающего певца

    Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Необходимо отрисовать дизайн сайта. Ничего военного, заказ достаточно простой. Конкретика к заданию: 1. Пожелания к фону - зеленый. Конкретику обсужу с выбранным исполнителем ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Картинки для слайдера

    $100

    Нужно подогнать под размеры слайдера 4 картинки. Качественно прорисовать из не особо качественных фотографий. сайт royal.co.ua

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редизайн сайта

    Здравствуйте! Есть текущий сайт http://box.98d.ru/ необходимо по ТЗ (которое прикреплено) сделать редизайн сайта. После выбора исполнителя дам ТЗ на остальные страницы сайта. Рассматриваем вопрос полного изменения ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа по визуализации прототипов веб-сайта

    Добрый день, ребят! Необходим дизайнер/иллюстратор для визуализации согласованных с Клиентом прототипов страниц веб-сайтов (1 главная + 8-9 внутренних). К работе необходимо будет приступить сегодня-завтра. Присылайте заявку, более подробно будем общаться через личку.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется дизайн сайта

    Здравствуйте. Требуется разработка резинового (1000-1280px) дизайна для сайта научно-исследовательского испытательного центра. Хотелось бы видеть красивый, чистый дизайн, в современном стиле, чтобы приятно было смотреть и находиться на сайте. К сожалению большинство примеров, ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта рецептов. Наиболее близкие по стилю сайты: kamelena.ru, mosfoodnews.ru. От вас жду цену, сроки и ссылку на портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработать контент страницы Автопарк

    $50

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Нашей компании нужен обновленный контент страницы автопарк: http://www.car-sharing.dp.ua/autopark.php вот сюда, рассмотрим все предложения, по любым вопросам готовы растолковать. Необходимо учесть описание к каждому авто, кнопку заказать (которая привлекает ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад