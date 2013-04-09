Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Необходимо отрисовать дизайн сайта. Ничего военного, заказ достаточно простой. Конкретика к заданию: 1. Пожелания к фону - зеленый. Конкретику обсужу с выбранным исполнителем ...
Дизайн + верстка карточки товара
Задача: улучшить существующую карточку товара.
Требования: понимание современных тенденций и основ ux.
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