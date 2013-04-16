Просим обращаться только тех у кого в портфолио есть аналогичные проекты + готовых отрисовать главную страницу до оплаты всего проекта. Нужно освежить существенно дизайн сайта, сохранив в нем функционал, ориентированность на корпоративного ...
Отрисовка личного кабинета.
есть готовый сайт dentalfantasy.su
нужно отрисовать личный кабинет. Ничего сложного нет можно сделать за пару часов
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