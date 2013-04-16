Отрисовка личного кабинета.

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Завершен7 заявок166 просмотров

есть готовый сайт dentalfantasy.su

нужно отрисовать личный кабинет. Ничего сложного нет можно сделать за пару часов

12 лет назад
kondrakov85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

YaJurka
42 года
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Профессиональный подход к делу, качественное исполнение! Очень приятно иметь дело с порядочным человеком и компетентным специалистом!
Отлично сработались. Впервые за много лет работала без предоплаты - человек не подвёл. Порядочный и ответственный заказчик. Спасибо за взаимность!

Заявки фрилансеров

YaJurka
42 года
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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