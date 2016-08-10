kondrakov85

Данил Кондраков kondrakov85

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

pfleyfqcr1985
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
9 баллов
8 лет назад
Специалист wordpress
WordPress
Отличная робота.
Все прошло успешно
Ответный отзыв
vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
9 лет назад
Сделать не большие работы по дизайну.
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Спасибо Виталию за быструю работу и мгновенные правки. все прошло блестяще. Виталий всегда на связи и хорошо вникает в суть проекта. предлагает свое видение. Продолжим сотрудничество
Ответный отзыв
Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
$280
10 баллов
9 лет назад
Дизайн интернет магазина
С Даниилом работал и раньше, ответственный и пунктуальный заказчик, оплата вовремя, общение всегда по делу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Антон отлично справился с довольно сложной задачей по разработке макетов интернет магазина, имеющего довольно специфическую стилистику. Всё в соответствии с ТЗ и в срок, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
stas_goshovsky
29 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Адаптивная верстка сайта.
Отличный заказчик, рекомендую.
Все прошло хорошо. Стас быстро выполнил свою работу. Всегда был на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
expdev
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Сделать небольшие правки на сайте cms opencart
Opencart
Все гуд!
Максим выполнил проект очень качественно и даже раньше оговоренного срока. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов