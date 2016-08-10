kondrakov85

Здравствуйте фрилансеры. требуется сделать адаптив к сайту. Макеты psd для планшета и телефона есть. сайт визитка. Не сложный.
- Веб-программирование14 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. Требуется сделать дизайн нескольких кнопок и плашек. Все подробности кандидатуИконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. требуется специалист wordpress для мелких правок на сайте. а именно поправить форму заказа и установить несколько ссылок на кнопки.Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист который хорошо знает cms wordpress. все подробности кандидатамСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. требуется сверстать форму заказа и установить на сайт, cms wordpress. Все подробное задание кандидатам.HTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. требуется сделать поп ап формы. и несколько иконок. Есть полное задание. Работа достаточно срочная прошу писать тем кто свободен.Завершен9 лет назад
Здрававствуйе фрилансеры. требуется удалить вирус сайта. cms wordpress.Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $280
Требуется сделать дизайн главной и внутренних страниц. Интернет магазин крупной торговой сети. Главное требование - профессионализмЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. требуется Адаптивно сверстать 4 страницы. они все практически одинаковые. в основном цветами отличаются. От вас примерные ценыHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. есть дизайн простого интернет магазина. Личного кабинета не будет. Сайт адаптивный. Надо будет сверстать и установить на opencart. от вас примерный бюджет и срокHTML-верстка19 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. требуется на основе главной страницы сделать адаптивный макет под планшет и под телефон. Сделать именно дизайн, не верстку. PSD есть. Прикрепляю макет главной. От вас бюджет и срокиЗавершен9 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. Требуется сделать не большие правки на сайте. cms opencart.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. нужно сделать бюджетненький дизайн сайта. главная и 7 внутренних. Все подробное задание кандидату вышлю.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. Требуется сделать бэкап сайта на wordpress. а так же обновить сам wordpress до последней версииВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. требуется удалить вирус с сайта. Сайт на cms wordpress. все подробности в скришнотеВеб-программирование14 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. Есть задача сделать кнопки поделиться. Сайт на wordpress. Вся проблема в том что сайт - не большой каталог. и каждый товар не на отдельной странице а на всплывающем поп ап окне. Стандатрный скрипт ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Главная страница готова, требуется отрисовать 7 внутренних Каталог Карточка товара Контакты Корзина Блог Страница блога О Компании (Текстовая) чекаут и спасибо за заказЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Требуется сверстать и установить на wp одностраничник. Есть не большой калькулятор. все подробное т.з. кандитатам. от вас примерные цены и отзывыHTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. требуется создать дизайн группы вконтакте. полное т.з. есть и примеры того что нравится. от вас примерные цены и срокиЗавершен9 лет назад
Всем привет. требуется сделать дизайн группы вконтакте. как обычно дизайн группы 2 элемента и страничка меню. предлагайте свои цены. Фрилансеры с заоблачными ценами сразу отказ.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад