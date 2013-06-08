Требуется дизайн сайта для интернет-магазина

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок275 просмотров

Есть магазин www.voda-vsem.ru

Необходимо нарисовать:

- главная страница

- каталог товаров

- карточка товара

- текстовый шаблон

- корзина товаров

- историю покупок

По дизайну отдаем предпочтение ярким решениям. Необходимо так же придерживаться фирменного стиля (будет передан исполнителю).

После успешного сотрудничества необходимо сверстать проект (кроссбраузерность в популярных браузерах последних версий) и сделать серию баннеров.

Предоставляем готовое техническое задание.

12 лет назад
softmsk
43 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Kurilshik
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$4000
25 дней
Проект интернет-магазин www.voda-vsem.ru по продаже оборудования для водоснабжения, отопления, канализации и сантехники реализован. Алексей справился со всеми поставленными задачами на все сто процентов. Алексей от всего коллектива магазина Вода-всем примите благодарность. Несколько слов о сотрудничестве с Алексеем Поповым: Лучший в своем деле профессионал - так можно сказать про Алексея. Свою работу знает, выполняет на 100% а также ценит время других людей. Рекомендуем Алексея, как лучшего дизайнера на weblancer.net. С уважением, Александр Майоров
Сотрудничество прошло отлично. Оплата получена в полном объеме, всё обсуждели при личном общении не было каких-то сложностей. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Kurilshik
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн шапки

    Необходимо сделать шапку для строительного интернет-магазина. Сайт уже есть. Шаблон выбран. Нужно будет еще на основании шаблона предложить несколько цветовых решений.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужно сделать дизайн сайта про перевозки! Уникалиных страниц 3-4 Всего страниц наверно 10 Нужен четкий, понятный, строгий дизайн... Придумывать что то с нуля или супер уникальное не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для магазина детской обуви

    $500

    Нужен дизанй сайта для магазина детской обуви. Хочется сделать магазин в стиле: http://www.butik.ru/ http://www.wildberries.ru/ http://www.lamoda.ru/ С небольшим намеком в детскую направленность. Требуется изготовить 4 страницы. Главная, каталог товаров, карточка товара, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовать названия разделов для меню

    На сайте http://port-petrovskmsk.ru меню отрисованное поэтому для добавления разделов нужно отрисовывать каждый пункт меню. Нужно нарисовать в существующей стилистике для новых разделов рисунки Банкетное меню Горячее Горячие закуски ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать макет главной и второй страниц сайта

    Есть эскизы страниц (прикладываю), а также логотип и четкое понимание что должно быть. Нужно на основе эскизов сделать макеты страниц. Заявки без цены и сроков рассматриваться не будут. Укажите хотя бы примерно, от ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется сделать изменения на сайте joomla 1.5

    Нам нужно несколько пунктов меню перенести в шапку сайта. 1. Переносим в шапку - "Ваш Блог", "Объявление", "Контакты", добавляем ссылку "Полезное". 2. Надо отобразить эти ссылки с какими либо иконками. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн - фанера оптом, грузоперевозки

    Новый сайт-визитка. Основная тема - фанера и бытовки. Несколько страниц. Главная - вертикальная страница с ценами и доп. услугами. Срок — 2-4 дня. 2 тема сайта - перевозки грузов машинами с кранами манипуляторами. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Изменить дизайн

    Редизайн сайта на опен карт.Изменить шрифты, меню,(просьба обращаться только тем кто на ты в данной кмс).Предмет дизайна- интернет магазин .Обращаться на скайп iskender1804

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн оффлайн-магазина контрактных автозапчастей

    $150

    Здравствуйте. Необходимо сделать минималистичный дизайн магазина запчастей, не интернет-магазин, а оффлайн магазин. Структура: 1. Главная 2. Автозапчасти (каталог) 3. Оплата и доставка (заголовки, текст) 4. Заказ по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад