Редизайн сайта на опен карт.Изменить шрифты, меню,(просьба обращаться только тем кто на ты в данной кмс).Предмет дизайна- интернет магазин .Обращаться на скайп iskender1804
Дизайн - фанера оптом, грузоперевозки
Новый сайт-визитка. Основная тема - фанера и бытовки. Несколько страниц. Главная - вертикальная страница с ценами и доп. услугами. Срок — 2-4 дня.
2 тема сайта - перевозки грузов машинами с кранами манипуляторами.
ТЗ высылаю в личку
Выбранный исполнитель
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