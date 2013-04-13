Дизайн - фанера оптом, грузоперевозки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки266 просмотров

Новый сайт-визитка. Основная тема - фанера и бытовки. Несколько страниц. Главная - вертикальная страница с ценами и доп. услугами. Срок — 2-4 дня.

2 тема сайта - перевозки грузов машинами с кранами манипуляторами.

ТЗ высылаю в личку

12 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$90
3 дня
Спасибо за помощь. Оставил отзыв, т.к. начался фактически шантаж. Жду отзыв лансера
Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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