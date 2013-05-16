Нужен креативный дизайн для студии-контента (студия занимается написанием рекламных текстов, копирайтинг, реарйтинг, переводы, сотрудничество с рекламными агенствами, жруналами, сайтами компаний, студиями по продвижени сайтов и прочее). Под дизайном понимаю: разработка главной страницы + 9 внутренних ...
Дизайн для персонального сайта адвоката
Приветствую!
Нужно нарисовать дизайн для персонального сайта адвоката, разделы:
1. Главная
2. Практическая деятельность (с упомианием доверителей, сфер деятельности)
3. Контакты (по примеру Резника)
предпочтительно в темной гамме, ориентиры:
Генри Резника http://abrgp.ru
Кучерена http://www.kucherena.ru/
в заявке указывайте ценник, срок, ссылку на портфолио с подобными работами.
вопросы по скайпу/email
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