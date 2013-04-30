Создать дизайн сайта-одностраничника (конференция)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки218 просмотров

Необходимо создать дизайн сайта для онлайн конференции по сетевому маркетингу (МЛМ). Страницы, которые нравятся: http://forumuspeha.ru/, http://moneyconf.ru/, http://biznescoaching.ru/

Блоки на сайте будут походи на те, что есть у сайтов-доноров.

Бюджет в разумных пределах, зависит от качества вашего исполнения, уровня квалификации, выполненных работ.

Без портфолио просьба не беспокоить.

Время на выполнение - 4-5 дней, можно раньше :) Оплата - после выполнения работы.

Детали скину кандидатам на почту.

12 лет назад
zetesve
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
12 лет назад
$150
2 дня
Вера сделал все в срок, по соотношению цена \ качество работа выполнена на хорошем уровне!
Благодарю за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
12 лет назад

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