Создать дизайн сайта-одностраничника (конференция)

Необходимо создать дизайн сайта для онлайн конференции по сетевому маркетингу (МЛМ). Страницы, которые нравятся: http://forumuspeha.ru/, http://moneyconf.ru/, http://biznescoaching.ru/

Блоки на сайте будут походи на те, что есть у сайтов-доноров.

Бюджет в разумных пределах, зависит от качества вашего исполнения, уровня квалификации, выполненных работ.

Без портфолио просьба не беспокоить.

Время на выполнение - 4-5 дней, можно раньше :) Оплата - после выполнения работы.

Детали скину кандидатам на почту.