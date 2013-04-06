Картинка с двумя айфонами (обработка фото или 3D)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок179 просмотров

Требуется обработать/нарисовать в 3D и/или в Фотошопе картинку: Два айфона в положении и в проекции, как на приложенном файле.

Снизу - белый айфон, сверху - черный. Телефоны повернуты экранами друг к другу. Обе модели iphone 4, 4S или 5.

3D модели или фото в подходящем ракурсе берите в интернете.

У нижнего телефона экран светится розовым цветом, в середине экрана алое сердце.

У верхнего телефона экран светится синим цветом (свечение угадывается по окантовке).

Символы М/Ж слева тех же цветов или базовых оттенков, что и цвет свечения экранов.

Результат отдать в PSD на _прозрачном_ фоне.

Все объекты - каждый телефон, свечение экранов, символы М/Ж и т.п. - строго на отдельных слоях.

Разрешение картинки - минимум 800 пикс. по горизонтали.

УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ! Без цены и сроков заявка отклоняется!

В личку не писать! - все предложения в тему проекта.

12 лет назад
everjobber
Смирнов 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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