Разбработать web-дизайн нескольких страниц сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка199 просмотров

Разработать простой вебдизайн.

Три типовых страницы - главная, подраздел, информационная.

Есть образец(готовый сайт) что хочется видеть, плагиат не допускается.

Умение верстать плюс, но не обязательно

Бюджет главным образом зависит от результата, так сказать обсуждаемо индивидуально на основании способностей(посмотреть работы)

12 лет назад
metsger
Михаил 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

skalp2012
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$140
4 дня

Заявки фрилансеров

skalp2012
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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