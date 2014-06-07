Дизайн окна онлайн-консультант + анимация кнопок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок311 просмотров

Нужно сделать дизайн окна онлайн-консультант просто/лаконично (web 2.0)

+ анимация в gif - "оператор печатает сообщение".

Оформить заголовок окна, иконки и кнопки оффлайн/онлайн

Нужно предоставить 2 варианта окна - каждый вариант с разным цветовым решением 5-6 цветов.

5-6 вариантов кнопки оператор оффлайн - оставьте сообщение (один из них анимированный)

5-6 вариантов кнопки оператор онлайн (один из них анимированный)

Оформление окна:

Заголовок окна "чат с оператором"

фотография оператора, Статус оператора в окне (Оператор: оффлайн Оператор: онлайн с иконками онлайн/оффлайн) Если оператор печатает - показать анимационной иконкой что оператор печатает текст сообщения.

попап окно "оценить оператора": при нажатии на иконку оценить оператора - предложение пользователям поставить оценку:

Отлично

Хорошо

Нормально

Плохо

Ужасно

Иконки в формате png:

1. закрыть окно

2. Развернуть/свернуть окно

3. Палец вверх (оценка оператора)

4. Палец вниз - (оценка оператора)

5. Отключение/включение звука - две иконки одна включение, вторая выключение

6. Кнопка "отправить"

7. В нижнем правом углу иконка изменения размеров окна.

внизу в подвале окна "POWERED by sitehelp.inkiev.net"

В приложении варианты практическои того что хочу видеть в результате.

12 лет назад
alex_3000
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$60
2 дня
Escrow
Проект сдан вовремя. Работа выполнена хорошо.
Благодарен Алексею, за предоставленную возможность работать в любимой сфере, за получение опыта в работе данного сервиса. Алексей вел себя достаточно профессионально, быстро и точно описывал необходимые корректировки в моей работе, в назначенное время находился на связи. Проблем с оплатой не возникло. 10 баллов. Спасибо за сотрудничество, Алексей.
x-rays
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Если вы хотите бесполезно потратить свое время и свои нервы обращайтесь к Андрею и на своей практике убедитесь в обратном его утверждении в подписи к своим заявкам: "Работая со мной, вы сохраните время, деньги и нервы." Кондидат в исполнители назначил стоимость своей работы, в приватной переписке "стучал себя в грудную клетку" и сравнивал себя с "Малевичем", договорились на том что после моего утверждения первого варианта окна предоплата 50%, после уточнения всех деталей по проекту - был выбран исполнителем. Без утверждения первого варианта окна и получения 50% предоплаты - "намалевал" сразу четыре цветовых варианта одного макета окна, после моих комментариев к правкам начал "топать ногами" и требовать закрыть этот проект и запустить новый, естественно получил отказ. Андрей в работе путает кто есть заказчик, а кто исполнитель. Не признает своих ошибок и отказывается делать правки - требует изменить утвержденное ТЗ и ранее утвержденные условия по оплате, закрыть текущий и открыть новый проект. Таким поведением только подчеркивает свою неопытность в своей работе. Крайне неудовлетворительная работа этого исполнителя приводит к зря потраченному времени, нервам и негативным отзывам. P.S. Андрей, эта информация далее для вас: Что и требовалось доказать - насколько вы невнимательны к заказчику )) - Я не Александр, а Алексей; - Вы еще сюда всю переписку выложите, чтобы всЕ-всЕ увидели как вас "обидели" и "обманули". И вот мне интересно кто из нас тут лжет - вы мне нижние картинки с градиентами не показывали - и это уже совсем другая история - за пределами проекта - снова хотите выйти из ***** не испачкавшись) хотя и они больше похожи на детские поделки. А то что "дизайн" для вас хобби надо было с самого начала озвучивать - я бы с вами и не начинал работать, еще с Малевичем себя сравнили)) Создали дешевую интрижку - только нервы вымотали! А сейчас просто веселите продолжением) Хоть какая-то компенсация за потраченное время) Андрей, прекратите публиковать объявления о продаже "ВАЗ Kalina, 2012" на Авито - с моими контактами! Или скоро будете общаться с соответствующими органами!
Не советую связываться с Алексеем. Тяжело с ним работать, человек сам не знает чего хочет! И совсем не ценит чужую работу. Да и ложь его противна. Проект выполнял согласно по пожеланиям и за смешные деньги, без предоплаты, с расчётом на отзыв. Сделал 70% работы, старался закончить быстрее, чтобы заказчик остался доволен, по ходу работы я представлял результат. И вот когда уже всё готово, Алексей заявляет, что он всё передумал - теперь всё надо сделать наоборот! Соответственно доделать и оплатить проделанную работу Алексей отказался, составить новое ТЗ с новым бюджетом заказчик не пожелал. Одно утешает, работа моя многим понравилась. Можно тут посмотреть http://www.weblancer.net/users/x-rays/portfolio/1690971.html#item .Да и лишний опыт всегда хорошо! P.S. Алексей, сопоставляйте свои желания с возможностями, а для начала определитесь с желаниями. Любая работа выполняется в соответствии с заданием и бюджетом.

Заявки фрилансеров

Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
x-rays
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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