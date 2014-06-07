Добрый день. Необходимо разработать дизайн сайта. В наличии логотип и фирменный стиль. В качестве технического задания структура сайта, схематические страницы Главная и Внутренняя. Желательные сроки 5 дней на макеты: Главная ...
Дизайн окна онлайн-консультант + анимация кнопок
Нужно сделать дизайн окна онлайн-консультант просто/лаконично (web 2.0)
+ анимация в gif - "оператор печатает сообщение".
Оформить заголовок окна, иконки и кнопки оффлайн/онлайн
Нужно предоставить 2 варианта окна - каждый вариант с разным цветовым решением 5-6 цветов.
5-6 вариантов кнопки оператор оффлайн - оставьте сообщение (один из них анимированный)
5-6 вариантов кнопки оператор онлайн (один из них анимированный)
Оформление окна:
Заголовок окна "чат с оператором"
фотография оператора, Статус оператора в окне (Оператор: оффлайн Оператор: онлайн с иконками онлайн/оффлайн) Если оператор печатает - показать анимационной иконкой что оператор печатает текст сообщения.
попап окно "оценить оператора": при нажатии на иконку оценить оператора - предложение пользователям поставить оценку:
Отлично
Хорошо
Нормально
Плохо
Ужасно
Иконки в формате png:
1. закрыть окно
2. Развернуть/свернуть окно
3. Палец вверх (оценка оператора)
4. Палец вниз - (оценка оператора)
5. Отключение/включение звука - две иконки одна включение, вторая выключение
6. Кнопка "отправить"
7. В нижнем правом углу иконка изменения размеров окна.
внизу в подвале окна "POWERED by sitehelp.inkiev.net"
В приложении варианты практическои того что хочу видеть в результате.
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