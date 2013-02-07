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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
В благодарность за сотрудничество 10 баллов.
$50
10 баллов
12 лет назад
1СPrestaShop
Очень хорошо поработали с Андреем. Быстро уловил, что мне нужно, корректировки по ходу проекта оперативно вносил. Я попросил в редком формате работу сохранить - Андрей потратил время и прислал в нужном формате. В общем добросовестный исполнитель - рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший человек, прекрасный заказчик! Работать с Леонидом легко, с оплатой проблем нет, да и оплата достойная! Был рад сотрудничеству, Леонид, успехов!
$5
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена хорошо и быстро. Успехов!!!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен! Точно поставлены задачи, быстро опалена работа.
$30
0 баллов
12 лет назад
Если вы хотите бесполезно потратить свое время и свои нервы обращайтесь к Андрею и на своей практике убедитесь в обратном его утверждении в подписи к своим заявкам: "Работая со мной, вы сохраните время, деньги и нервы." Кондидат в исполнители назначил стоимость своей работы, в приватной переписке "стучал себя в грудную клетку" и сравнивал себя с "Малевичем", договорились на том что после моего утверждения первого варианта окна предоплата 50%, после уточнения всех деталей по проекту - был выбран исполнителем. Без утверждения первого варианта окна и получения 50% предоплаты - "намалевал" сразу четыре цветовых варианта одного макета окна, после моих комментариев к правкам начал "топать ногами" и требовать закрыть этот проект и запустить новый, естественно получил отказ. Андрей в работе путает кто есть заказчик, а кто исполнитель. Не признает своих ошибок и отказывается делать правки - требует изменить утвержденное ТЗ и ранее утвержденные условия по оплате, закрыть текущий и открыть новый проект. Таким поведением только подчеркивает свою неопытность в своей работе. Крайне неудовлетворительная работа этого исполнителя приводит к зря потраченному времени, нервам и негативным отзывам. P.S. Андрей, эта информация далее для вас: Что и требовалось доказать - насколько вы невнимательны к заказчику )) - Я не Александр, а Алексей; - Вы еще сюда всю переписку выложите, чтобы всЕ-всЕ увидели как вас "обидели" и "обманули". И вот мне интересно кто из нас тут лжет - вы мне нижние картинки с градиентами не показывали - и это уже совсем другая история - за пределами проекта - снова хотите выйти из ***** не испачкавшись) хотя и они больше похожи на детские поделки. А то что "дизайн" для вас хобби надо было с самого начала озвучивать - я бы с вами и не начинал работать, еще с Малевичем себя сравнили)) Создали дешевую интрижку - только нервы вымотали! А сейчас просто веселите продолжением) Хоть какая-то компенсация за потраченное время) Андрей, прекратите публиковать объявления о продаже "ВАЗ Kalina, 2012" на Авито - с моими контактами! Или скоро будете общаться с соответствующими органами!
Ответный отзыв
Не советую связываться с Алексеем. Тяжело с ним работать, человек сам не знает чего хочет! И совсем не ценит чужую работу. Да и ложь его противна. Проект выполнял согласно по пожеланиям и за смешные деньги, без предоплаты, с расчётом на отзыв. Сделал 70% работы, старался закончить быстрее, чтобы заказчик остался доволен, по ходу работы я представлял результат. И вот когда уже всё готово, Алексей заявляет, что он всё передумал - теперь всё надо сделать наоборот! Соответственно доделать и оплатить проделанную работу Алексей отказался, составить новое ТЗ с новым бюджетом заказчик не пожелал. Одно утешает, работа моя многим понравилась. Можно тут посмотреть http://www.weblancer.net/users/x-rays/portfolio/1690971.html#item .Да и лишний опыт всегда хорошо! P.S. Алексей, сопоставляйте свои желания с возможностями, а для начала определитесь с желаниями. Любая работа выполняется в соответствии с заданием и бюджетом.
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3 отзыва(-1)
от $50
от 1 дня
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1 отзыв(-1)
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от 1 дня
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