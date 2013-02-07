Если вы хотите бесполезно потратить свое время и свои нервы обращайтесь к Андрею и на своей практике убедитесь в обратном его утверждении в подписи к своим заявкам: "Работая со мной, вы сохраните время, деньги и нервы." Кондидат в исполнители назначил стоимость своей работы, в приватной переписке "стучал себя в грудную клетку" и сравнивал себя с "Малевичем", договорились на том что после моего утверждения первого варианта окна предоплата 50%, после уточнения всех деталей по проекту - был выбран исполнителем. Без утверждения первого варианта окна и получения 50% предоплаты - "намалевал" сразу четыре цветовых варианта одного макета окна, после моих комментариев к правкам начал "топать ногами" и требовать закрыть этот проект и запустить новый, естественно получил отказ. Андрей в работе путает кто есть заказчик, а кто исполнитель. Не признает своих ошибок и отказывается делать правки - требует изменить утвержденное ТЗ и ранее утвержденные условия по оплате, закрыть текущий и открыть новый проект. Таким поведением только подчеркивает свою неопытность в своей работе. Крайне неудовлетворительная работа этого исполнителя приводит к зря потраченному времени, нервам и негативным отзывам. P.S. Андрей, эта информация далее для вас: Что и требовалось доказать - насколько вы невнимательны к заказчику )) - Я не Александр, а Алексей; - Вы еще сюда всю переписку выложите, чтобы всЕ-всЕ увидели как вас "обидели" и "обманули". И вот мне интересно кто из нас тут лжет - вы мне нижние картинки с градиентами не показывали - и это уже совсем другая история - за пределами проекта - снова хотите выйти из ***** не испачкавшись) хотя и они больше похожи на детские поделки. А то что "дизайн" для вас хобби надо было с самого начала озвучивать - я бы с вами и не начинал работать, еще с Малевичем себя сравнили)) Создали дешевую интрижку - только нервы вымотали! А сейчас просто веселите продолжением) Хоть какая-то компенсация за потраченное время) Андрей, прекратите публиковать объявления о продаже "ВАЗ Kalina, 2012" на Авито - с моими контактами! Или скоро будете общаться с соответствующими органами!