Требуется внести исправления и дополнения.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки156 просмотров

Есть сайт miradar.ru, CMS VamShop. Нужно исправить ошибки в сайте ( их не много) и внести не большие дополнения. Подробнее готов обсудить в скайпе.

12 лет назад
x-rays
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

PHPMixail
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
12 лет назад
$50
1 день
С Булудян Михаилом (PHPMixail), связываться не советую, так как обещал выполнить работу за 1 день, но и по пришествию 15 дней, он ничего не сделал. Взял предоплату, и понеслось, то у него одно, то другое. В общем, Булудян Михаил (PHPMixail) очередной пустослов на weblancer.net. В последнее время таких развелось много, печально. Наверно, мои 500 руб., уж очень сильно были ему необходимы :)

Заявки фрилансеров

PHPMixail
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
12 лет назад

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