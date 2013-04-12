Доработка инт.-маг. на Magento

Нужен грамотный надежный исполнительный программист для постоянного сотрудничества. Для работающего магазина нужно сделать:

Это в первую очередь:

1) Прикрутить фавикон

2) Поправить работу баннеров

3) Настроить работу динамического поиска

4) Не работает чекбокс для выбора категорий в статьях

5) Инвертировать цвет шрифта

6) Уменьшить расстояние между корзиной и кнопкой есть в наличии

Это позже:

1) Сделать атрибуты для одежды и обуви (цвета и размеры) в таком виде: http://www.sierratradingpost.com/marker-toaster-down-jacket-600-fill-power-for-men~p~5753x/?filterString=mens-down-jackets~d~5269%2F&colorFamily=02

2)Интеграция с 1С

Оплата на карту Приватбанка.