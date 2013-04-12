Есть готовая верстка в HTML, необходимо натянуть на hostCMS v.6 Редакция малый бизнес куплена. Предоставим хостинг с установленной CMS, верстку страниц в html. Обозначайте стоимость и сроки.
Доработка инт.-маг. на Magento
Нужен грамотный надежный исполнительный программист для постоянного сотрудничества. Для работающего магазина нужно сделать:
Это в первую очередь:
1) Прикрутить фавикон
2) Поправить работу баннеров
3) Настроить работу динамического поиска
4) Не работает чекбокс для выбора категорий в статьях
5) Инвертировать цвет шрифта
6) Уменьшить расстояние между корзиной и кнопкой есть в наличии
Это позже:
1) Сделать атрибуты для одежды и обуви (цвета и размеры) в таком виде: http://www.sierratradingpost.com/marker-toaster-down-jacket-600-fill-power-for-men~p~5753x/?filterString=mens-down-jackets~d~5269%2F&colorFamily=02
2)Интеграция с 1С
Оплата на карту Приватбанка.
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