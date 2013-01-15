Интернет- магазин ищет специалиста для консультации по вопросам применения 1С. Несмотря на то, что работа скорее консультационная, возможно дальнейшее сотрудничество в реализации проекта при взаимной договоренности. Важен опыт запуска системы учета в интернет- магазине. Подробности ...
- Управление проектами6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Планируем печать фирменных пакетов, имеем разработанный макет в фотошопе, фирма печатающая пакет просит предоставить макет в векторе, ищем специалиста, который может перерисовать.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Интернет- магазину требуется специалист для реализации проекта по автоматизации работы интернет магазина: Задачи: Синхронизировать работу сайт интернет- магазина на движке Magento с базой 1С используя готовые (покупные) модули;Контроль установки ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется ответственный специалист, имеющий положительний опыт работы с Magento, для реализации этих задач и в дальнейшем - усовершенствования магазина.http://alpsport.kiev.ua/ Задачи такие: 1) Сделать, чтобы на фото товаров был ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен грамотный надежный исполнительный программист для постоянного сотрудничества. Для работающего магазина нужно сделать: Это в первую очередь: 1) Прикрутить фавикон 2) Поправить работу баннеров 3) Настроить работу динамического поиска ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно создать логотип для магазина туристического и спортивного снаряжения «AlpSport». Логотип должен быть оригинальным, но простым и запоминающимся. Цветовая гамма не ограничена. Нужно сделать 3–4 принципиально разных варианта. К названию по возможности слоган. Варианты логотипов ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно добавить на сайт товары с оригинальными описаниями, характеристиками, фотографиями. Интернет-магазин туристического и спортивного снаряжения, разработанный на Мagento. Инструкция по добавлению товара по необходимости будет выслана Вам на почту после оговорения деталей.Товары добавляются по прайсам, ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад