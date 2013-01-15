Нужно добавить на сайт товары с оригинальными описаниями, характеристиками, фотографиями. Интернет-магазин туристического и спортивного снаряжения, разработанный на Мagento. Инструкция по добавлению товара по необходимости будет выслана Вам на почту после оговорения деталей.Товары добавляются по прайсам, ...