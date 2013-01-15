Redfox555

Владимир Мазур Redfox555

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Консультация по вопросам 1С для интернет- магазина 1C, Консалтинг

    Интернет- магазин ищет специалиста для консультации по вопросам применения 1С. Несмотря на то, что работа скорее консультационная, возможно дальнейшее сотрудничество в реализации проекта при взаимной договоренности. Важен опыт запуска системы учета в интернет- магазине. Подробности ...

    Управление проектами6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перерисовка растра в векторе

    Здравствуйте! Планируем печать фирменных пакетов, имеем разработанный макет в фотошопе, фирма печатающая пакет просит предоставить макет в векторе, ищем специалиста, который может перерисовать.

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Администратор проекта автоматизации интернет- магазина

    Доброго времени суток! Интернет- магазину требуется специалист для реализации проекта по автоматизации работы интернет магазина: Задачи: Синхронизировать работу сайт интернет- магазина на движке Magento с базой 1С используя готовые (покупные) модули;Контроль установки ...

    Magento
    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на Magento

    Требуется ответственный специалист, имеющий положительний опыт работы с Magento, для реализации этих задач и в дальнейшем - усовершенствования магазина.http://alpsport.kiev.ua/ Задачи такие: 1) Сделать, чтобы на фото товаров был ...

    Magento
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка инт.-маг. на Magento

    Нужен грамотный надежный исполнительный программист для постоянного сотрудничества. Для работающего магазина нужно сделать: Это в первую очередь: 1) Прикрутить фавикон 2) Поправить работу баннеров 3) Настроить работу динамического поиска ...

    Magento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка логотипа для магазина тур. снаряжения

    Нужно создать логотип для магазина туристического и спортивного снаряжения «AlpSport». Логотип должен быть оригинальным, но простым и запоминающимся. Цветовая гамма не ограничена. Нужно сделать 3–4 принципиально разных варианта. К названию по возможности слоган. Варианты логотипов ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина товаром

    Нужно добавить на сайт товары с оригинальными описаниями, характеристиками, фотографиями. Интернет-магазин туристического и спортивного снаряжения, разработанный на Мagento. Инструкция по добавлению товара по необходимости будет выслана Вам на почту после оговорения деталей.Товары добавляются по прайсам, ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа для магазина тур. снаряжения
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень понравилась выполненная работа - выше наших ожиданий. Все пожелания были реализованы в срок и качественно. Было предложено несколько интересных вариантов логотипов. Антон сразу же понял, что нам нужно. Рекомендуем.
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