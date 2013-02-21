Разработка логотипа для магазина тур. снаряжения

Логотипы и ЗнакиЗавершен38 заявок284 просмотра
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Нужно создать логотип для магазина туристического и спортивного снаряжения «AlpSport». Логотип должен быть оригинальным, но простым и запоминающимся. Цветовая гамма не ограничена. Нужно сделать 3–4 принципиально разных варианта. К названию по возможности слоган. Варианты логотипов с изображением гор не предлагать. Возможны варианты с животными (например, снежный барс).

Еще нужна иконка для браузера + дизайн для дисконтных карт.

Адрес сайта: http://alpsport.kiev.ua/

11 лет назад
Redfox555
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$150
5 дней
Очень понравилась выполненная работа - выше наших ожиданий. Все пожелания были реализованы в срок и качественно. Было предложено несколько интересных вариантов логотипов. Антон сразу же понял, что нам нужно. Рекомендуем.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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