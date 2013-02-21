Разработка логотипа для магазина тур. снаряжения

Нужно создать логотип для магазина туристического и спортивного снаряжения «AlpSport». Логотип должен быть оригинальным, но простым и запоминающимся. Цветовая гамма не ограничена. Нужно сделать 3–4 принципиально разных варианта. К названию по возможности слоган. Варианты логотипов с изображением гор не предлагать. Возможны варианты с животными (например, снежный барс).

Еще нужна иконка для браузера + дизайн для дисконтных карт.

Адрес сайта: http://alpsport.kiev.ua/