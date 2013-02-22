Сделать лого

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки524 просмотра
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Здравствуйте!

есть логотип на сайте gold-alco.ru

Нужно сделать новый. Нужно обыграть тематику золота и алкоголя в логотипе.

возможно красное слово обрамить золотом...в общем предлагайте.

плачу 20 баксов.

11 лет назад
zavodkalinin
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
nixXxon86
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Все хорошо
Все хорошо
juliachopyk
Юлия Чопик 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Все было сделано вовремя + переделки. Остался доволен.
Спасибо за проект,отличное сотрудничество,Максим ответственный заказчик, дал четкое тз, провел своевременною оплату!!!
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