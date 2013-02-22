Сделать лого

Требуется разработать логотип ИМ. Название магазина - "Баламут", продажа детской одежды и обуви (3-10 лет). При разработке учитываем, что хоть магазин и детский, но клиенты в нем взрослые, поэтому не стоит увлекаться "детскостью". Победителю будет предложено разработать фирменный ...