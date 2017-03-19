Нужны 30 логотипов известных брендов (Adidas, Casio, Armani и т.д.-полный список исполнителю) монохромные, на белом фоне. Размер каждого-145х50 пикс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать логотип ИМ.
Название магазина - "Баламут", продажа детской одежды и обуви (3-10 лет).
При разработке учитываем, что хоть магазин и детский, но клиенты в нем взрослые, поэтому не стоит увлекаться "детскостью".
Победителю будет предложено разработать фирменный стиль еще для нескольких магазинов.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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