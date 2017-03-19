# 1 — $ 50

Требуется разработать логотип ИМ.

Название магазина - "Баламут", продажа детской одежды и обуви (3-10 лет).

При разработке учитываем, что хоть магазин и детский, но клиенты в нем взрослые, поэтому не стоит увлекаться "детскостью".

Победителю будет предложено разработать фирменный стиль еще для нескольких магазинов.