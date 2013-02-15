Логотип антивирусного интернет-магазина

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен32 заявки2902 просмотра
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#1$100

Нужно разработать логотип антивирусного интернет-магазина awasoft.ru

Пользователь видя его должен понимать что в том магазине он может купить антивирусные программы

11 лет назад
nezhalsky
Денис 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победитель конкурса
A-fos
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
#1
Хорошо нарисовал логотип, повесим его на наши сайты...
Благодарю за интересный конкурс и внимание к моей работе :) Было приятно участвовать. Спасибо.
Заявки фрилансеров
A-fos
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
#1
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