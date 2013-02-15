http://s48.radikal.ru/i119/1301/da/f3a372733180.jpg надо сделать логотип. ProektStore - слово быть должно. т.к. логотип будет и к сайту по домам, то не надо рисовать баню. голубой, оранжевый, зеленый использовать желательно..
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#1 — $100
Нужно разработать логотип антивирусного интернет-магазина awasoft.ru
Пользователь видя его должен понимать что в том магазине он может купить антивирусные программы
Победитель конкурса
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