A-fos

Андрей A-fos

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Графический дизайн

Логотипы

Фирменный стиль

Этапы сотрудничества:

1. ТЗ либо краткие пожелания. Выбор исполнителем.

2. Разработка и превью. Согласование.

3. Оплата.

4. Передача исходников.

5. Отзывы.

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Отзывы заказчиков

ser_ious
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Логотип для клуба виртуальной реальности
Выбрали Андрея победителем конкурса на логотип для нашей организации.
Благодарю за внимание, приятно иметь дело. Рекомендую.
Ответный отзыв
Siteshouse1
Анатолий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Требуется дизайн визиток, наклеек, дисконтной карты и п. сертификата
Во второй раз обращаемся к Андрею. Все очень качественно и оперативно. Очень хороший вкус и ответственное отношение к проекту.
Благодарю за интересный проект! Все отлично, приятно иметь дело.
Ответный отзыв
Siteshouse1
Анатолий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Требуется разработать дизайн двух визитных карточек
Все отлично и профессионально и в срок.
Благодарю за сотрудничество, все отлично.
Ответный отзыв
crusader_fdx
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Royal Integration Logo
Получилась хорошая линейка логотипов. Основное лого компании + 2 логотип наших продуктов. Спасибо дизайнеру
Благодарю за сотрудничество. Только положительные впечатления от работы с заказчиком, приятно иметь дело. Спасибо Ростислав!
Ответный отзыв
nezhalsky
Денис 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Логотип антивирусного интернет-магазина
Хорошо нарисовал логотип, повесим его на наши сайты...
Благодарю за интересный конкурс и внимание к моей работе :) Было приятно участвовать. Спасибо.
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