Графический дизайн
• Логотипы
Этапы сотрудничества:
1. ТЗ либо краткие пожелания. Выбор исполнителем.
2. Разработка и превью. Согласование.
3. Оплата.
4. Передача исходников.
5. Отзывы.
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
9 лет назад
Выбрали Андрея победителем конкурса на логотип для нашей организации.
Ответный отзыв
Благодарю за внимание, приятно иметь дело. Рекомендую.
$50
10 баллов
10 лет назад
Во второй раз обращаемся к Андрею. Все очень качественно и оперативно. Очень хороший вкус и ответственное отношение к проекту.
Ответный отзыв
Благодарю за интересный проект! Все отлично, приятно иметь дело.
$20
10 баллов
10 лет назад
Все отлично и профессионально и в срок.
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество, все отлично.
$200
10 баллов
12 лет назад
Получилась хорошая линейка логотипов. Основное лого компании + 2 логотип наших продуктов. Спасибо дизайнеру
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество. Только положительные впечатления от работы с заказчиком, приятно иметь дело. Спасибо Ростислав!
$100
10 баллов
12 лет назад
Хорошо нарисовал логотип, повесим его на наши сайты...
Ответный отзыв
Благодарю за интересный конкурс и внимание к моей работе :) Было приятно участвовать. Спасибо.