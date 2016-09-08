Логотип для клуба виртуальной реальности

Разработать логотип и фирменный стиль. Название бренда должно упоминаться в логотипе. Все детальное описание будет в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Конкурс на создание логотипа для клуба виртуальной реальности.
Победитель получит 60$
Название: Zeon , Zeon Club
Домен: zeonclub.ru
Что есть виртальная реальность в нашем клубе можно понять из видео:
https://www.youtube.com/watch?v=A9pbcR-DlwE
https://www.youtube.com/watch?v=5sJqcs4Rbzo
Компания-конкурент, надо сделать лучше в 100 раз: https://vk.com/be_vr
Название клуба навеяно фильмом Матрица. Zion - последний город людей в реальном мире. Можно попробовать варианты на тему Матрицы: зеленый цвет, неон, но без бегущих зеленых символов.
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