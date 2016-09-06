Разработка логотипа

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок942 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$45
#2$15

Привет!

Задача - разработать хороший логотип, который будет выглядеть свежо и современно.

Основные критерии: эмоциональность, позитив, простота, уникальность.

Подробное ТЗ в приложении.

По результатам конкурса будут объявлены 2 победителя: 1 место - 45$, 2 место - 15$.

7 лет назад
antongonta
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад
#1
Спасибо за работу, все понравилось.
Интересный конкурс! Буду рад сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября
ТОП-5
Логотипы и Знаки
  • Похожие заказы

  • Логотип и слоган для логистической компании.

    Доброго времени суток! Техническое задание:  1) создание логотипа и слогана для логистической компании, 2) для полиграфии на тентах большого размера ( длина 13,6 м* ширина 2,45 м тента с одной стороны), 3) тента синего цвета, подумайте об удачном и ...

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание логотипа для личного бренда. (Изделия из кожи)

    $15

    Нужен логотип для личного бренда. Занимаюсь изготовлением аксессуаров для часов: ремешки, чехлы и т.д.  В логотипе должно быть минимум мелких деталей, т.к. он будет использоваться, как для сайта, так и для клише с минимальным размером до ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн логотипа

    Сфера - ай-ти. Логотип нужен для узнаваемости, для обозначения бренда. Логотип должен быть модным, современным, легко запоминаемым. Логотип будет использоваться кругом - на сайте, бордах, полиграфии, симках, брендировании продуктов, сувенирки и т.п. Что точно не должно быть в лого тип - не развлекательный шрифт - ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка логотипа для компании

    Необходимо разработать современный, модный логотип для компании. Логотип будет использоваться кругом - на сайте, бордах, полиграфии, симках, брендировании продуктов, сувенирке и т.п. Заполненный бриф прилагается. Все детали в личку исполнителю.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка логотипа для компании TuskPro

    Необходимо разработать логотип для компани TuskPro в минималистическом стиле. TuskPro - IT компания, котроая занимается обработкой больших данных. Вся деятельность компании строится вокруг решения Apache Hadoop, логотип которого - желтый слоник (по запросу Apache Hadoop найдете логотип) Пример ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип для " сети магазинов Первый сорт"

    $20

    Уважаемые дизайнеры!  Сеть магазинов " Первый сорт" розничная торговля овощами и фруктами ждет предложения о создании логотипа компании, отражающего высокое качество и доступность, а так же ассортимент компании. Ждем ваших заявок с указанием стоимости.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад