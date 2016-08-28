Создание логотипа для личного бренда. (Изделия из кожи)

Нужен логотип для личного бренда. Занимаюсь изготовлением аксессуаров для часов: ремешки, чехлы и т.д.

В логотипе должно быть минимум мелких деталей, т.к. он будет использоваться, как для сайта, так и для клише с минимальным размером до 20-25мм и при этом логотип должен оставаться читабельным/разборчивым.

То, что должно присутствовать в логотипе:

1) Надпись Mr. Haidukoff

2) Изображение горы/гор

3) Не обязательно, но если получится гармонично вместить надпись - watch accessories. Повторюсь, это не обязательный пункт. Просто если увидите, что можно обыграть логотип этой надписью, то это будет только плюсом.

Хочется что нибудь в простом винтажном стиле, похожим на американские мануфактуры. Если будет нужно, попробую найти примеры.

Если во время работы у вас будут какие-то вопросы, уточнения и тд, я с радостью всё с вами обсужу. Сам очень близок к этой сфере, так что думаю, мы легко найдем общий язык.

Прошу вместе с заявкой в проект, отправлять ваше портфолио мне в ЛС.

Всем спасибо за внимание!

Никита.