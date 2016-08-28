Создание логотипа для личного бренда. (Изделия из кожи)

$15
Логотипы и ЗнакиЗакрыт7 заявок260 просмотров
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Нужен логотип для личного бренда. Занимаюсь изготовлением аксессуаров для часов: ремешки, чехлы и т.д. 

В логотипе должно быть минимум мелких деталей, т.к. он будет использоваться, как для сайта, так и для клише с минимальным размером до 20-25мм и при этом логотип должен оставаться читабельным/разборчивым. 

То, что должно присутствовать в логотипе:

1) Надпись Mr. Haidukoff

2) Изображение горы/гор

3) Не обязательно, но если получится гармонично вместить надпись - watch accessories. Повторюсь, это не обязательный пункт. Просто если увидите, что можно обыграть логотип этой надписью, то это будет только плюсом. 

Хочется что нибудь в простом винтажном стиле, похожим на американские мануфактуры. Если будет нужно, попробую найти примеры. 

Если во время работы у вас будут какие-то вопросы, уточнения и тд, я с радостью всё с вами обсужу. Сам очень близок к этой сфере, так что думаю, мы легко найдем общий язык. 

Прошу вместе с заявкой в проект, отправлять ваше портфолио мне в ЛС.  

Всем спасибо за внимание!

Никита. 

7 лет назад
caffrey
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
7 лет назад
$15
1 день
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