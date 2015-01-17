Нужен логотип для личного бренда. Занимаюсь изготовлением аксессуаров для часов: ремешки, чехлы и т.д. В логотипе должно быть минимум мелких деталей, т.к. он будет использоваться, как для сайта, так и для клише ...
Ищу партнера для развития и последующего заработка на информационных сайтах.
От Вас: умение грамотно и красиво писать, ответственность, регулярное написание статей по ТЗ. Чем быстрее наполнится сайт, тем быстрее появится реальная прибыль. Возможность всегда быть на связи.
От меня: все организационные и технические вопросы, изучение и анализ ниши, конкурентов и т.д. Публикация написанного Вами контента, составление ядра сайта и последующее составление четких ТЗ. Монетизация сайта.
Что в итоги должно получится: от 300 до 500 опубликованных статей на сайте, что позволит выйти на доход от 15 до 30+ тыс. руб./мес. Весь доход делим 50/50. При обоюдном желание и согласие, сможем продать сайт и так же, 50/50 разделить вырученные деньги.
Подводные камни, куда же без них:
Я не могу 100% гарантировать заявленную прибыль, т.к. в любом деле есть ряд факторов, на которые мы не можем повлиять.
Договоренность:
Я не первый день работаю в интернете и мне важна моя репутация, поэтому, мне нет смысла "разводить", "кидать" и заниматься подобными грязными делами. Я всегда на связи!
Понимаю, поверить незнакомому человеку не так уж просто, поэтому я готов составить письменный договор и нотариально его заверить.
Чем выгодно такое партнерство?
- Вы делаете работу один раз, а доход будет постоянный и относительно пассивный.
- Разделив обязанности, мы быстрее добьемся желаемого результата и сможем либо масштабировать проект, либо за неплохую сумму продать сайт, разделить прибыль и разойтись.
- Пока рунет, это - не паханное поле, у нас есть возможность занять хорошую нишу.
С 2012 года работаю в интернете. Занимаюсь интернет маркетингом, особенно люблю SMM.
На данный момент практикую создание и развитие информационных сайтов с последующим на них заработком.
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