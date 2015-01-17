caffrey

Никита caffrey

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Основатель нескольких успешных онлайн проектов. Главный редактор сетки информационных сайтов vsepro.

Ищу партнера для развития и последующего заработка на информационных сайтах. 

От Вас: умение грамотно и красиво писать, ответственность, регулярное написание статей по ТЗ. Чем быстрее наполнится сайт, тем быстрее появится реальная прибыль. Возможность всегда быть на связи.

От меня: все организационные и технические вопросы, изучение и анализ ниши, конкурентов и т.д. Публикация написанного Вами контента, составление ядра сайта и последующее составление четких ТЗ. Монетизация сайта.

Что в итоги должно получится: от 300 до 500 опубликованных статей на сайте, что позволит выйти на доход от 15 до 30+ тыс. руб./мес. Весь доход делим 50/50. При обоюдном желание и согласие, сможем продать сайт и так же, 50/50 разделить вырученные деньги.  

Подводные камни, куда же без них:

Я не могу 100% гарантировать заявленную прибыль, т.к. в любом деле есть ряд факторов, на которые мы не можем повлиять.  

Договоренность:

Я не первый день работаю в интернете и мне важна моя репутация, поэтому, мне нет смысла "разводить", "кидать" и заниматься подобными грязными делами. Я всегда на связи! 

Понимаю, поверить незнакомому человеку не так уж просто, поэтому я готов составить письменный договор и нотариально его заверить. 

Чем выгодно такое партнерство? 

  • Вы делаете работу один раз, а доход будет постоянный и относительно пассивный.
  • Разделив обязанности, мы быстрее добьемся желаемого результата и сможем либо масштабировать проект, либо за неплохую сумму продать сайт, разделить прибыль и разойтись.
  • Пока рунет,  это - не паханное поле, у нас есть возможность занять хорошую нишу.
Если Вас заинтересовало мое предложение, милости прошу в личку! Свяжемся и обговорим все подробнее. 

С 2012 года работаю в интернете. Занимаюсь интернет маркетингом, особенно люблю SMM.

На данный момент практикую создание и развитие информационных сайтов с последующим на них заработком. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Juli_Su
Юлия 
32 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Наполнение информационного сайта. Тематика - волосы: уход, лечение итд
Задачи поставлены четко, быстрая оплата и приятное общение, что немаловажно. Рада сотрудничеству с таким ответственным заказчиком!
Сотрудничать с Юлией очень приятно! Поставленная задача была выполнена качественно и в срок. Будем работать и дальше!
Ответный отзыв
Yulia27mak
Юлия 
34 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Наполнение информационного сайта. Тематика - волосы: уход, лечение итд
Четкая постановка задач и целей, моментальная оплата и приятное человеческое общение. Никита - хороший и, главное, адекватный заказчик. Рекомендую! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Рад сотрудничеству с Юлией! Качество текстов просто отличное и главное, вся работа выполняется в срок! А так же, нравится творческий подход. Юлия даже скучные тексты превращает в интересное чтиво =)
Ответный отзыв
Dasha_Kholod
Дарья Холод 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Написание статей на сайт о волосах (красота и здоровье волос)
Написание статей
Никита хороший заказчик, который знает чего хочет и четко ставит постановку ТЗ. Всегда на связи и вовремя оплачивает работу, что немаловажно! Сотрудничаем дальше.
Работать с Дарьей одно удовольствие! Все тексты грамотные и отлично читаемые! Работа всегда удовлетворяет все требования ТЗ. Все четко и в срок!
Ответный отзыв