Основатель нескольких успешных онлайн проектов. Главный редактор сетки информационных сайтов vsepro.

Ищу партнера для развития и последующего заработка на информационных сайтах.

От Вас: умение грамотно и красиво писать, ответственность, регулярное написание статей по ТЗ. Чем быстрее наполнится сайт, тем быстрее появится реальная прибыль. Возможность всегда быть на связи.

От меня: все организационные и технические вопросы, изучение и анализ ниши, конкурентов и т.д. Публикация написанного Вами контента, составление ядра сайта и последующее составление четких ТЗ. Монетизация сайта.

Что в итоги должно получится: от 300 до 500 опубликованных статей на сайте, что позволит выйти на доход от 15 до 30+ тыс. руб./мес. Весь доход делим 50/50. При обоюдном желание и согласие, сможем продать сайт и так же, 50/50 разделить вырученные деньги.

Подводные камни, куда же без них:

Я не могу 100% гарантировать заявленную прибыль, т.к. в любом деле есть ряд факторов, на которые мы не можем повлиять.

Договоренность:

Я не первый день работаю в интернете и мне важна моя репутация, поэтому, мне нет смысла "разводить", "кидать" и заниматься подобными грязными делами. Я всегда на связи!

Понимаю, поверить незнакомому человеку не так уж просто, поэтому я готов составить письменный договор и нотариально его заверить.

Чем выгодно такое партнерство?

Вы делаете работу один раз, а доход будет постоянный и относительно пассивный.

Разделив обязанности, мы быстрее добьемся желаемого результата и сможем либо масштабировать проект, либо за неплохую сумму продать сайт, разделить прибыль и разойтись.

Пока рунет, это - не паханное поле, у нас есть возможность занять хорошую нишу.

Если Вас заинтересовало мое предложение, милости прошу в личку! Свяжемся и обговорим все подробнее.

С 2012 года работаю в интернете. Занимаюсь интернет маркетингом, особенно люблю SMM.

На данный момент практикую создание и развитие информационных сайтов с последующим на них заработком.