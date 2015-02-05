Доброго времени суток!

Предлагаю Вам свои услуги по наполнению сайтов, групп, по написанию уникальных текстов любого стиля и необходимой формы в любых количествах. Копирайтинг/рерайтинг - люблю, умею, практикую. Выполню заказ быстро и качественно в соответствии со всеми Вашими требованиями.

Примеры работ вышлю заказчику на почту по необходимости.

Образование:

2008-2013 гг. - Ульяновский Государственный Педагогический университет им. И.Н.

Ульянова, филологический факультет, специальность русский язык и литература +

журналистика.

Дополнительное образование:

2011 год - отделение дополнительного образования в ФГБОУ ВПО "Ульяновский

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова", раздел

"Основы журналистики" и "Психология".

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2009-2010 - МБДОУ ДОД "Детский Юношеский центр №3" - педагог дополнительного образования по специальности "Журналистика".

Должностные обязанности:

- Составление годового плана-программы для преподавания курса;

- Преподавание основ журналистики школьникам и студентам в возрасте 12-19

лет;

- Обучение практическим приемам журналистики, как итог - выпуск ежемесячных школьных газет.

2012 – Редакция газеты "Молодежная газета", корреспондент информационного отдела.

Должностные обязанности:

- Мониторинг СМИ;

- Сбор и анализ материала;

- Общение со специалистами рынка, получение экспертных мнений и комментариев.

- Написание информационных статей, заметок, новостей на актуальные темы, репортажей; написание рекламных текстов;

- Подготовка и проведение интервью, обработка и оформление полученного

материала;

- Выезд на место событий, опрос участников, обработка данных, написание материала в заявленном жанре.

Также в 2010-2013 годах - внештатный корреспондент "Молодежной газеты",газеты Ульяновского Государственного Педагогического Университета им. И.Н. Ульянова "Призвание"; стажер на радиоканале "Радио России" (отдел новостей, выездной корреспондент).

2013 - май 2014. - ООО "Тройка" - менеджер по продажам/журналист в редакции газет "Бюро вакансий" и "Работа на 100%

Должностные обязанности:

- Написание аналитических материалов в рамках тематики изданий; - Написание информационных

материалов для вышеуказанных изданий, а также для сайта rabota-dengi.com;

- Разработка и реализация собственных проектов, рубрик;

- Написание новостей;

- Проведение интервью.

С мая 2014 - по наст.вр. - редактор/автор книг.

Должностные обязанности:

- сбор научного/исторического материала, необходимого для основы будущей работы, его анализ (1 месяц);

- на основе согласованного материала написание уникального текста книги в размере 200 стр. по творческому заданию (3 месяца);

- направление заказчику советов по оформлению и верстке готового материала.

Май 2014 - журналист-корреспондент портала "Главные новости Ульяновска" (http://mosaica.ru)

Должностные обязанности:

- Поиск интересных, актуальных тем для статей;

- Поиск экспертов, свидетелей, которые бы могли дать необходимые данные для написания материалов;

- Выезд на место события, фотосопровождение;

- Написание работы в установленные сроки.

2014 - 2016 (работа по совместительству) - Автономная некоммерческая организация "Ульяновский центр защиты прав автомобилистов" - редактор

Должностные обязанности:

- подбор необходимого материала для журнала и его распределение по рубрикатору;

- переработка, корректировка, написание новых актуальных статей;

- составление вопросов для интервью или репортажа, их проведение;

- контроль верстки.

Февраль 2015 - по настоящее время Информационно-развлекательный портал УльяновскМеню - Главный специалист отдела информации

Должностные обязанности:

- Мониторинг СМИ, сбор и анализ материала;

- Общение со специалистами в своихобластях, проведение закрытых встреч, посещение эксклюзивных мероприятий,

получение экспертных мнений и комментариев.

- Написание информационных статей,заметок, новостей на актуальные темы, репортажей, интервью;

- Написание рекламных статей;

- Обучение молодых журналистов основам копирайтинга, проведение планерок,

распределение заданий, помощь в поиске экспертов, корректировка итоговых

материалов;

- Публикация текстов на сайтеУльяновскМеню

2010-2013 - внештатный корреспондент "Молодежной газеты",газеты Ульяновского Государственного Педагогического Университета им. И.Н.Ульянова "Призвание"; стажер на радиоканале "Радио России"

(отдел новостей, выездной корреспондент). 2014- внештатный корреспондент портала "Главные новости Ульяновска", 2015 - внештатный корреспондент портала"73online"

Личностные качества:

Высокий уровень профессионализма, стремление к профессиональному росту и

самоусовершенствованию, пунктуальность, ответственность, инициативность,

быстрая обучаемость, коммуникабельность, гибкость, стрессоустойчивость, творческий

подход к решению проблем, целеустремленность.

Контакты:

Тел.: 8-917-629-1201 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Skype: journalistka27

ВК: https://vk.com/yulia_antonova90

Mail: [email protected]