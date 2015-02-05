Доброго времени суток!
Предлагаю Вам свои услуги по наполнению сайтов, групп, по написанию уникальных текстов любого стиля и необходимой формы в любых количествах. Копирайтинг/рерайтинг - люблю, умею, практикую. Выполню заказ быстро и качественно в соответствии со всеми Вашими требованиями.
Примеры работ вышлю заказчику на почту по необходимости.
Образование:
2008-2013 гг. - Ульяновский Государственный Педагогический университет им. И.Н.
Ульянова, филологический факультет, специальность русский язык и литература +
журналистика.
Дополнительное образование:
2011 год - отделение дополнительного образования в ФГБОУ ВПО "Ульяновский
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова", раздел
"Основы журналистики" и "Психология".
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
2009-2010 - МБДОУ ДОД "Детский Юношеский центр №3" - педагог дополнительного образования по специальности "Журналистика".
Должностные обязанности:
- Составление годового плана-программы для преподавания курса;
- Преподавание основ журналистики школьникам и студентам в возрасте 12-19
лет;
- Обучение практическим приемам журналистики, как итог - выпуск ежемесячных школьных газет.
2012 – Редакция газеты "Молодежная газета", корреспондент информационного отдела.
Должностные обязанности:
- Мониторинг СМИ;
- Сбор и анализ материала;
- Общение со специалистами рынка, получение экспертных мнений и комментариев.
- Написание информационных статей, заметок, новостей на актуальные темы, репортажей; написание рекламных текстов;
- Подготовка и проведение интервью, обработка и оформление полученного
материала;
- Выезд на место событий, опрос участников, обработка данных, написание материала в заявленном жанре.
Также в 2010-2013 годах - внештатный корреспондент "Молодежной газеты",газеты Ульяновского Государственного Педагогического Университета им. И.Н. Ульянова "Призвание"; стажер на радиоканале "Радио России" (отдел новостей, выездной корреспондент).
2013 - май 2014. - ООО "Тройка" - менеджер по продажам/журналист в редакции газет "Бюро вакансий" и "Работа на 100%
Должностные обязанности:
- Написание аналитических материалов в рамках тематики изданий; - Написание информационных
материалов для вышеуказанных изданий, а также для сайта rabota-dengi.com;
- Разработка и реализация собственных проектов, рубрик;
- Написание новостей;
- Проведение интервью.
С мая 2014 - по наст.вр. - редактор/автор книг.
Должностные обязанности:
- сбор научного/исторического материала, необходимого для основы будущей работы, его анализ (1 месяц);
- на основе согласованного материала написание уникального текста книги в размере 200 стр. по творческому заданию (3 месяца);
- направление заказчику советов по оформлению и верстке готового материала.
Май 2014 - журналист-корреспондент портала "Главные новости Ульяновска" (http://mosaica.ru)
Должностные обязанности:
- Поиск интересных, актуальных тем для статей;
- Поиск экспертов, свидетелей, которые бы могли дать необходимые данные для написания материалов;
- Выезд на место события, фотосопровождение;
- Написание работы в установленные сроки.
2014 - 2016 (работа по совместительству) - Автономная некоммерческая организация "Ульяновский центр защиты прав автомобилистов" - редактор
Должностные обязанности:
- подбор необходимого материала для журнала и его распределение по рубрикатору;
- переработка, корректировка, написание новых актуальных статей;
- составление вопросов для интервью или репортажа, их проведение;
- контроль верстки.
Февраль 2015 - по настоящее время Информационно-развлекательный портал УльяновскМеню - Главный специалист отдела информации
Должностные обязанности:
- Мониторинг СМИ, сбор и анализ материала;
- Общение со специалистами в своихобластях, проведение закрытых встреч, посещение эксклюзивных мероприятий,
получение экспертных мнений и комментариев.
- Написание информационных статей,заметок, новостей на актуальные темы, репортажей, интервью;
- Написание рекламных статей;
- Обучение молодых журналистов основам копирайтинга, проведение планерок,
распределение заданий, помощь в поиске экспертов, корректировка итоговых
материалов;
- Публикация текстов на сайтеУльяновскМеню
2010-2013 - внештатный корреспондент "Молодежной газеты",газеты Ульяновского Государственного Педагогического Университета им. И.Н.Ульянова "Призвание"; стажер на радиоканале "Радио России"
(отдел новостей, выездной корреспондент). 2014- внештатный корреспондент портала "Главные новости Ульяновска", 2015 - внештатный корреспондент портала"73online"
Личностные качества:
Высокий уровень профессионализма, стремление к профессиональному росту и
самоусовершенствованию, пунктуальность, ответственность, инициативность,
быстрая обучаемость, коммуникабельность, гибкость, стрессоустойчивость, творческий
подход к решению проблем, целеустремленность.
Контакты:
Тел.: 8-917-629-1201 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Skype: journalistka27
ВК: https://vk.com/yulia_antonova90
Mail: [email protected]