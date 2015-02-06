Поиск видео и картинок для статей

$100
Наполнение сайтовЗавершен14 заявок305 просмотров
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Доброго времени суток,

На сайт мед. тематики, необходим человек для поиска видео под статью

Для каждой статьи необходимо искать 3-5 видео по тематике статьи. Есть четкая инструкция.

Оплата за каждую статью 15р.

Поиск видео и картинок для статьи 20р.

9 лет назад
vgm
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Yulia27mak
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$100
1 день
Работаем вместе, все устраивает, будем продолжать сотрудничество.
Отличный заказчик! Ставит четкие требования к выполнению задания, быстро разрешает спорные вопросы. Оплата - раз в неделю. Рада сотрудничеству!
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