Поиск видео и картинок для статей

Всем доброго дня! Нужны несколько исполнителей для наполнения нового форума по рукоделию. Проект будем скоро запускать, поэтому нужны несколько человек. Желательно, девушки с пониманием тематики хенд-мейд. Работы много и ее нужно сделать как можно скорее. ...