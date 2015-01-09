Нужно загрузить 100 фильмов на Moй Мир

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Требуется человек для загрузки 100 фильмов в HD качестве в соцсеть Мой мир.

Фильмы брать с популярных пабликов вк

Требования:

1. Ответственность

2.Наличие свободного времени и высокоскоростного безлимитного интернета.

3. Наличие и умение пользоваться торрентом.

9 лет назад
work-likepost
Тарас 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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