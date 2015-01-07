Наполнить сайт WordPress

Тематика: детские товары. Минимальный объем - 50 товаров в сутки. Общий - около 1000 товаров. Для новичков оплата не более 1 грн. за позицию. Для тех, кто знает движок - от 2-х грн. Указываете ОБЯЗАТЕЛЬНО сроки и стоимость за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно наполнить сайт контентом(каталог товаров и некоторая другая информация). Информацию нужно спостить с других сайтов(ссылки будут выданы исполнителю). Задача не сложная, но нужно быстрое выполнение. Оплата по предоставлению отчета о выполненной работе. Оплата в росийских рублях на WebMoney.
Немного поменялись условия. Записей около 50 (пока). Приоритет оплаты в белках(в рублях так же). Бюджет 180 руб.
Прошу отписаться тех, чья заявка в силе и кто согласен с бюджетом.
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