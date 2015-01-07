Наполнить сайт WordPress

Нужно наполнить сайт контентом(каталог товаров и некоторая другая информация). Информацию нужно спостить с других сайтов(ссылки будут выданы исполнителю). Задача не сложная, но нужно быстрое выполнение. Оплата по предоставлению отчета о выполненной работе. Оплата в росийских рублях на WebMoney.

Немного поменялись условия. Записей около 50 (пока). Приоритет оплаты в белках(в рублях так же). Бюджет 180 руб.

Прошу отписаться тех, чья заявка в силе и кто согласен с бюджетом.