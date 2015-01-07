Наполнить сайт WordPress

Наполнение сайтовЗакрыт24 заявки330 просмотров
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Нужно наполнить сайт контентом(каталог товаров и некоторая другая информация). Информацию нужно спостить с других сайтов(ссылки будут выданы исполнителю). Задача не сложная, но нужно быстрое выполнение. Оплата по предоставлению отчета о выполненной работе. Оплата в росийских рублях на WebMoney.

Немного поменялись условия. Записей около 50 (пока). Приоритет оплаты в белках(в рублях так же). Бюджет 180 руб.

Прошу отписаться тех, чья заявка в силе и кто согласен с бюджетом.

WordPress
9 лет назад
GrafitiArt
Юрий 
43 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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