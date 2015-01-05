Наполнение интернет-магазина товарами российского производства, около 1500-2000 позиций. Добавить: описание, фото и размеры товаров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавление товаров на сайт путем копирования из одного источника на наш сайт.
Что требуется от исполнителя: добавление описания, нескольких картинок, цену добавлять не надо, краткое и полное описание.
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