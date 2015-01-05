Добавление товаров на сайт

$80
Наполнение сайтовЗакрыт44 заявки551 просмотр
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Добавление товаров на сайт путем копирования из одного источника на наш сайт.

Что требуется от исполнителя: добавление описания, нескольких картинок, цену добавлять не надо, краткое и полное описание.

9 лет назад
Rafael1980
Никита 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
savenkova0803
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
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