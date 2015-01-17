Найти и составить список всех метрических документов

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Нужно найти сканы образцов документов вроде св-ства о рождении, браке, разводе и смерти нескольких бывших стран СССР. Указывайте цену за один документ и сроки + когда готовы начать работу.
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