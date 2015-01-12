Залить 150 товаров

$5
Наполнение сайтовЗавершен18 заявок367 просмотров
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1. Найти товар на сайте по коду из прайс листа, закачать туда описание из интернета и фотографию.

2. Фото товара назвать по коду товара из прайс листа.

3. В прайс листе отметить что залито, а что нет.

4. Фотографии должны быть как можно более высоко качества, не размытые и без копирайта.

5. Описание вставлять из текстового на блокнота, что бы не было шрифтов, разметки и тд с других сайтов. Это все очень заметно, а блокнот всё делает по стандарту.

прайс лист конечно даётся, оплата яндекс деньги в прайс листе примерно 140 позиций

9 лет назад
themagaz
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
vetrovaalla
Алла 
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
9 лет назад
$5
2 дня
Алла сделала всё хорошо, правда пару фоток пришлось переделать, но это лично потому что сам не уточнил в ТЗ. А так конечно всем доволен.
Работать со Станиславом нравится. Хороший, ответственный заказчик. Рекомендую!
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