Залить 150 товаров

1. Найти товар на сайте по коду из прайс листа, закачать туда описание из интернета и фотографию.

2. Фото товара назвать по коду товара из прайс листа.

3. В прайс листе отметить что залито, а что нет.

4. Фотографии должны быть как можно более высоко качества, не размытые и без копирайта.

5. Описание вставлять из текстового на блокнота, что бы не было шрифтов, разметки и тд с других сайтов. Это все очень заметно, а блокнот всё делает по стандарту.

прайс лист конечно даётся, оплата яндекс деньги в прайс листе примерно 140 позиций