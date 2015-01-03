Наполнение интернет-магазина с сайта rim-dekor.ru

Наполнение нашего интернет-магазина с сайта asabella-life.ru 1. Постельное белье 2. Покрывала 3. Подушки 4. Одеяла 5. Шторы/Покрывала 6. Декор наволочки 7. Скатерти
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Заполнение интернет-магазина товара следующих категорий:
1. Коллекция РИМ-Декор
2. Новогодняя Коллекция РИМ-Декор
3. Природа
4. Цветы
5. Города мира
6. Шторы для кухни
7. Животные
8. Мультфильмы
9. Арт-шторы
10. Искусство
11. Покрывала
12. Скатерти
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