Обработка текстовых данных. Работа на праздники

Есть большой набор текстовых данных которые нужно обработать досаточно простым методом: придумать заголовок, почистить текст и HTML по определенным правилам, выбрать рубрику, удалить лишние данные, установить дату, опубликовать.

Оплата 15 рублей за один текст. В день предполагается обрабатывать от 100 текстов. Задание передается в виде набора ссылок в количестве 1000 штук, рассчитанное на 10 дней.

Оплата сделанной работы будет произведена в конце января на счет физического лица в банке РФ. Платеж будет произведен от имени юридического лице. Для оплаты исполнителю нужно будет предоставить платежные реквизиты и фото документов (для проверки).

Просьба обращаться _только_тех_, кто согласен с условиями.