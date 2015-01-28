Оформление статей для сайта женской тематики

Наполнение сайтовЗавершен11 заявок291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется контент-менеджер, который будет заниматься оформлением статей для сайта женской тематики: прически, стрижки, укладки и все остальное связанное с волосами. Оформление 1 статьи 40 рублей. Система сайта WordPress. Полное ТЗ можно посмотреть в прикрепленном файле. Начало работы 2-3 января.

9 лет назад
Andrey161rus
Андрей 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vovazfrani
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$1
1 день
Спасибо большое! Отличный контент-менеджер! Всегда на связи, без проблем готов внести любые изменения (если потребуется), качество работы на высоком уровне! Сайт всегда заполняется быстро и без задержек! Рекомендую к сотрудничеству. Продолжаем работать вместе по сей день!
Андрей, приятный, терпеливый, корректный, а одним словом, - отличный заказчик.Очень понравилось работать, все вовремя и задание, и материалы и оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.