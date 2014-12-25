Аудит отмодерированных товаров для интернет-магазина.

$25
Наполнение сайтовЗакрыт18 заявок239 просмотров
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Всем привет.

Необходимо проверить около 250 добавленных карточек товаров. Проверяется корректность заполнения полей (орфография, корректность формулировок, правильность информации), а также добавляются SEO-параметры по шаблону.

Что с меня:

- Супер-четкая постановка задачи, есть письменная инструкция со скриншотами

- Своевременная оплата

- Всегда онлайн для ответов на вопросы.

Условия:

- 5руб. за товар

- Оплата удобным для Вас способом

- По моим тестам уходит 4-5 мин. на проверку одного товара.

Спасибо.

9 лет назад
Mercha
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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