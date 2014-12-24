Размещение и оформление материала на сайт.

Здравствуйте Уважаемые Weblancer'ы :)

Нужен человек на размещение, корректировку материала, текста который необходимо размещать на сайт, оформлять, и делать корректировки по нашему ТЗ.

Работы много, грузить будем по полной.

Необходимо будет размещать текст, вставлять картинки, оформлять абзацы, пробелы, списки, подписи, и так далее.