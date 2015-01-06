Наполнить сайт товарами.

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На virtuemart 2

7 рублей за один товар.

9 лет назад
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Ksushka-ka
Оксана 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$25
2 дня
Все сделано в срок, большое спасибо=)
Второй раз работаю с Валерием. Хороший заказчик, четко поставленная задача. Рекомендую!
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