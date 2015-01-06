Вот сайт,ссылку на принте видно : http://clip2net.com/s/39njbtK Всего около 15 страниц,в перемешку с фото Необходимо за сегодня внести казахскую и английскую версию по аналогии с русской. Форматирование текста должно быть точно такое же размещение фото,должно быть точно такое ...
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Наполнить сайт товарами.
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Список в приложении.
Название, цена, артикул, все фотографии, описание.
На virtuemart 2
7 рублей за один товар.
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