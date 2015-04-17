Ksushka-ka

Оксана Ksushka-ka

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественное и быстрое наполнение интернет-магазинов товарами. Покупка фото с фотостоков.

Качественное и быстрое наполнение интернет-магазинов.

О себе:

  • Усидчивая, трудолюбивая.
  • Опыт заполнения магазинов более 9-х лет (разные админки).
  • Работе могу уделять достаточно много времени.
Работала с CMS: Prom.ua, Magento, OpenCart, MODX, 1C Bitrix, PrestaShop, Joomla и др. Быстро разбираюсь в новых и самописных админках.

Отзывы о моей работе на  Kwork, FreelancehuntFL и Weblancer.

Сайты, с которыми работала и работаю (неполный список):

- строительная тематика, двери, обои, свет:

- одежда, обувь, аксессуары:

- комп. техника, комплектующие, телефоны:

- автомобильная электроника:

- электротовары:

- сантехника:

- мебель:

- парфюмерия:

- другие тематики:

и т.д.

Помогаю с покупкой фото на фотостоках Shutterstock, Depositphotos, Fotolia, 123RF и др.

Веб-сайт http://www.content.portfoliobox.net

OpenCartJoomlaMODXMagentoPrestashopБитриксНаполнение интернет магазина
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Отзывы заказчиков
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$16
10 баллов
8 лет назад
Наполнить интернет магазин товарами
спасибо за работу
Хороший заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
catAdmiral
34 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Наполнение сайта по продажи бытовой техники.
Оксана быстро справилась с задачей! Рекомендую.
Четко поставленное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую Александра как ответственного заказчика!
Ответный отзыв
ttton-s
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Наполнение
Супер исполнитель! Четкое понимание задачи. Сразу приступила к работе (план по срокам был перевыполнен), за что большое спасибо. Всегда на связи, грамотные комментарии и советы по проекту. Рекомендую как очень ответственного, профессионального и добросовестного, прежде всего человека!!!
Отличный заказчик! Всегда на связи. Все возникающие вопросы решали сразу же по ходу работы. Моментальная оплата после выполнения работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
it-avis
Нина 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$16
10 баллов
8 лет назад
Наполнить сайт. Сегодня
Оксана ответственно отнеслась к работе. Надо было сделать "на вчера" - взялась и не подвела. Мы очень благодарны Оксане за проделанную работу, и с уверенностью можем рекомендовать ее как надежного специалиста. Сами обязательно будем обращаться еще.
Отличный заказчик! Всегда на связи и при возникающих вопросах сразу помогала их решать. Работа была оплачена в течении нескольких минут после ее окончания. Рекомендую Нину как ответственного заказчика!
Ответный отзыв
liliya117
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$21
10 баллов
9 лет назад
Перенос текста + фото с одного сайта на другой
Оксана предельно ответственно отнеслась к проекту, быстро, без лишних вопросов вникла в суть и оперативно выполнила проект. Спасибо! Планирую продолжать сотрудничество в дальнейшем.
Сотрудничеством с Евгенией довольна. Грамотный и приятный заказчик.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
19 отзывов
$1/час
от $2от 1 часа
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