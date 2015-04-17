Оксана ответственно отнеслась к работе. Надо было сделать "на вчера" - взялась и не подвела. Мы очень благодарны Оксане за проделанную работу, и с уверенностью можем рекомендовать ее как надежного специалиста. Сами обязательно будем обращаться еще.