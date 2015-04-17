Качественное и быстрое наполнение интернет-магазинов товарами. Покупка фото с фотостоков.
Качественное и быстрое наполнение интернет-магазинов.
О себе:
- Усидчивая, трудолюбивая.
- Опыт заполнения магазинов более 9-х лет (разные админки).
- Работе могу уделять достаточно много времени.
Отзывы о моей работе на Kwork, Freelancehunt, FL и Weblancer.
Сайты, с которыми работала и работаю (неполный список):
- строительная тематика, двери, обои, свет:
- http://www.budhelp.com.ua/
- http://www.stroimir.in.ua/
- http://www.parket.perm.ru/
- http://www.optimadecor.ru/
- http://www.salon-trio.ru/
- http://www.hlocks.ru/
- https://www.dverishop.com.ua/
- http://www.termonoski.com.ua/
- https://bombardyr.com/
- http://www.bigcitykids.ru/
- http://www.flashdoska5.ru/
- http://www.vipmodaitaly.ru/
- http://www.maximini.com.ua/
- http://www.kytur.com.ua/
- http://www.anotherstore.ru/
- http://www.ассоциация-парфюмеров.рф/
- http://montale-montale.ru/
- https://coco.by/
- http://www.totparfum.ru/
- http://www.kleopatra0707.com/parfyumeriya/
- http://www.parkere.ru/ - канцелярия
- http://марал-маркет.рф - алтайские продукты для здоровья
- http://www.buyforpet.com.ua/catalog/korm-dlya-sobak/ - корма для собак
- http://www.nespressocoffee.ru/ - чай, кофе
- http://www.bikerland.com.ua/ - мототовары
- http://www.vesbilliard.tiu.ru/ - игры
- http://www.volley-shop.ru/ - волейбольная атрибутика
- http://www.furnitura.com.ua/- фурнитура для шитья
- https://www.maxstrum.com.ua/ - садовая техника
Помогаю с покупкой фото на фотостоках Shutterstock, Depositphotos, Fotolia, 123RF и др.
Веб-сайт http://www.content.portfoliobox.net
Портфолио
- Наполнение товаром интернет-магазина "Мойки"370 просмотров
- Наполнение карточками товара351 просмотр
- Наполнение карточками товара417 просмотров
- Наполнение карточками товара371 просмотр
- Наполнение карточками товара284 просмотра
- Наполнение карточками товара211 просмотров
- Наполнение карточками товара182 просмотра
- Наполнение карточками товара244 просмотра
- Наполнение карточками товара227 просмотров
- Наполнение карточками товара219 просмотров
- Наполнение товаром интернет-магазин Flashdoska5208 просмотров
- Наполнение товарами интернет-магазина215 просмотров
Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
8 лет назад
спасибо за работу
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую!
$10
10 баллов
8 лет назад
Оксана быстро справилась с задачей! Рекомендую.
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую Александра как ответственного заказчика!
$12
10 баллов
8 лет назад
Супер исполнитель! Четкое понимание задачи. Сразу приступила к работе (план по срокам был перевыполнен), за что большое спасибо. Всегда на связи, грамотные комментарии и советы по проекту. Рекомендую как очень ответственного, профессионального и добросовестного, прежде всего человека!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда на связи. Все возникающие вопросы решали сразу же по ходу работы. Моментальная оплата после выполнения работы. Рекомендую!
$16
10 баллов
8 лет назад
Оксана ответственно отнеслась к работе. Надо было сделать "на вчера" - взялась и не подвела. Мы очень благодарны Оксане за проделанную работу, и с уверенностью можем рекомендовать ее как надежного специалиста. Сами обязательно будем обращаться еще.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда на связи и при возникающих вопросах сразу помогала их решать. Работа была оплачена в течении нескольких минут после ее окончания. Рекомендую Нину как ответственного заказчика!
$21
10 баллов
9 лет назад
Оксана предельно ответственно отнеслась к проекту, быстро, без лишних вопросов вникла в суть и оперативно выполнила проект. Спасибо! Планирую продолжать сотрудничество в дальнейшем.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Евгенией довольна. Грамотный и приятный заказчик.
Наполнение сайтов
19 отзывов
$1/час
от $2от 1 часа
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