Разработка дизайна не требуется. Необходимо внести правки в готовый макет. Объем буклета - 10 листов.
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $3
Сайт на опенкарт. Ссылка - http://profiser.ru/ Необходимо поменять текст, который выводится в корзине Вместо "Заказ на сумму от 2000 рублей доставляется бесплатно. Платная доставка по городу Новосибирску составляет 140 рублей." Разместить "Заказ на ...Завершен7 лет назад
Необходимы небольшие доработки по сайту на WP: 1) Отправка формы заявки на почту (на текущий момент сверстана, размещена, но не прописана отправка на целевой емаил) 2) Настроить формат отображения даты мероприятий ЧЧ.ММ.ГГГГ и сортировать ...Завершен8 лет назад
На сайте с CMS Opencart установлена автоматическая выгрузка товаров с 1С системы. При добавлении дополнительной категории обмен данными был нарушен. Требуется восстановить работоспособность выгрузки с новой категорией.Завершен8 лет назад
Сайт спортивной школы состоит из 4х страниц (ТЗ и макеты скину исполнителю). Необходима адаптивная верстка (в дизайне в 4х разрешениях).Завершен8 лет назад
Необходимо добавить галочку на согласие с обработкой персональных данных на форму быстрого заказа на сайт OpenCart. Страница с текстом соглашения готова.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо устранить проблему с отображением сайта при вводе запросов в строку поиска сайта.Завершен9 лет назад
Требуется написание отзывов и рекомендаций на сторонних сайтах и форумах. Что для этого понадобиться: 1 - Найти площадки (форумы) с ветками вида " где купить...", " как выбрать..." (по тематике сайта, скину ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $12
Необходимы тексты для системы миралинкс (5 шт) по тематике: - Заправка картриджей в новосибирске - Заправка картриджей HP - Заправка картриджей - Заправить картридж brother - Купить картридж Уникальность ...Завершен10 лет назад
- $15
Необходимо отрисовка конкретных изменений на вебсайт: 1) Оформление и разработка баннера (спецпредложения) на главной. Вместо баннера с картинкой на главное необходимо нарисовать статичный блок с фото из карточек товара + обозначение скидки (новый ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо написание текстов для категорий интернет-магазина по канцелярским товарам и заправке картриджей. Объем - 1000 знаков каждый. Также необходимо написание краткого Description (до 160 символов) на каждую статью. Уникальность - 98-100%. Оплата - 900-1000 руб.Завершен10 лет назад
Необходимо отретушировать фотоОбработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
Написание статьи по экономике для журнала ВАК, тематика теоретическая - на основе анализа литературы. Требования вышлю подробнее исполнителю. Указывайте стоимость работы.Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Необходимо написать 10 статей по тематике канцтоваров, заправке картриджа, каждая по 2000 знаков. Полный список запросов отправлю исполнителю. Уникальность 90-100%. Стоимость 1000 знаков - 1 у.е.Копирайтинг38 заявокЗакрыт10 лет назад
При формировании каталога продукции в Opencart создаются дубли страниц например сайт.ru/product1/ и сайт.ru/products/product1/ Необходимо убрать дубли страниц. Верный вариант формирования сайт.ru/products/product1/ Страницы вида сайт.ru/product1/ должны либо редиректить, либо вообще отсутствовать. Указывайте ...Завершен10 лет назад
Сверстать готовый шаблон psd, адаптировать под вордпрессHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо скопировать информацию по товарам (описание + фото) с одного сайта на другой. Информация вставляется через понятную и простую систему управления сайтом. С этим сложностей не возникнет. Объем более 500 позиций. Указывайте стоимость и сроки ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется написание цикла статей по 2000 знаков по фотографии (предпочтительно люди непосредственно связанные с данным направлением, как минимум владельцы зеркалки). Сначала заказываю 2-3 статьи, затем, если все устроит, остальное. Указывайте цену за статью. ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется копирайтер на длительное сотрудничество. Написание статей по 2000 знаков по фотографии (предпочтительно люди непосредственно связанные с данным направлением, как минимум владельцы зеркалки). Объем заказа - 3 статьи в неделю. Сначала ...Завершен10 лет назад
Задача нетривиальная - необходимо фото товара с небольшим описанием перенести в альбому группы ВК. Объем - около 700 товаров (по сути - никакого творчества, только ctrl c - ctrl v). Указывайте сумму за весь объем ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад