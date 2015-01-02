liliya117

Евгения liliya117

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Внести правки и переверстать буклет
Заказчик хороший! оплата мгновенная! к сотрудничеству рекомендую!
Работа выполнена с задержкой и некоторыми неточностями, но в целом все ок.
Ответный отзыв
XIIIcool
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Поменять текст в корзине. Сайт опенкарт.
Opencart
Очень понравилось работать. Всем советую. Оплата гарантирована сразу после выполнения заказа!
Максим справился с задачей оперативно и профессионально. Рекомендую!
Ответный отзыв
gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$17
10 баллов
8 лет назад
Доработки по сайту на WP
WordPress
Предельно ясное ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую :)
Все доработки были произведены крайне оперативно (в течение пары часов), задача полностью решена. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$254
10 баллов
8 лет назад
Сверстать дизайн и натянуть на WP
WordPress
Спасибо Евгении за проект, всё прошло хорошо, правда со сроками я и впрямь затянул. В целом только положительные впечатления, мои рекомендации)
Квалификация действительно на высоком уровне, сайт сделан качественно. По срокам, к сожалению, Сергей подвел (вместо обещанных 2 недель, 1,5 месяца), периодами пропал со связи и не отвечал на сообщения.
Ответный отзыв
makarenko-a
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Правки на сайте Opencart
Opencart
Хороший заказчик, всегда на связи, понятное задание, быстрая оплата, рекомендую!
Александр отличный специалист, предлагал решение проблемы, несмотря на пограничную область веб-программирования и 1с. Оперативно выходил на связь и моментально улавливал суть вопроса. Буду обращаться ещё, рекомендую к сотрудничеству.
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