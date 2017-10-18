Доработки по сайту на WP

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Завершен4 заявки144 просмотра

Необходимы небольшие доработки по сайту на WP:

1) Отправка формы заявки на почту (на текущий момент сверстана, размещена, но не прописана отправка на целевой емаил)

2) Настроить формат отображения даты мероприятий ЧЧ.ММ.ГГГГ и сортировать в хронологическом порядке (первая - ближайшее мероприятие, затем - остальные).

3) Настроить изменение урла при переключении по новостям в слайдере.

4) Настроить отображение краткой информации о статье.

WordPress
8 лет назад
liliya117
Евгения 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$17
1 день
Все доработки были произведены крайне оперативно (в течение пары часов), задача полностью решена. Спасибо за сотрудничество.
Предельно ясное ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую :)

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад