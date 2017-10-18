Требуется доработка модуля каталога товаров (интернет магазин). Подробности задач по ТЗ - после выбора исполнителя. -
Доработки по сайту на WP
Необходимы небольшие доработки по сайту на WP:
1) Отправка формы заявки на почту (на текущий момент сверстана, размещена, но не прописана отправка на целевой емаил)
2) Настроить формат отображения даты мероприятий ЧЧ.ММ.ГГГГ и сортировать в хронологическом порядке (первая - ближайшее мероприятие, затем - остальные).
3) Настроить изменение урла при переключении по новостям в слайдере.
4) Настроить отображение краткой информации о статье.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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