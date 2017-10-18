Необходимы небольшие доработки по сайту на WP:

1) Отправка формы заявки на почту (на текущий момент сверстана, размещена, но не прописана отправка на целевой емаил)

2) Настроить формат отображения даты мероприятий ЧЧ.ММ.ГГГГ и сортировать в хронологическом порядке (первая - ближайшее мероприятие, затем - остальные).

3) Настроить изменение урла при переключении по новостям в слайдере.

4) Настроить отображение краткой информации о статье.