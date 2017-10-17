Переехать с Opencart на Cs-Cart (заказы, пользователи)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Нужно с помощью сервиса https://www.shopping-cart-migration.com или другим способом, перенести все заказы и пользователей из Opencart на Cs-Cart.  

Исполнитель должен иметь опыт работы с обеими CMS. 

Предварительно сделать тестовый перенос. Проверить прикрепленность заказов к аккаунту пользователя. 

Исполнитель должен быть доступен и быть на связи. 

Opencart
8 лет назад
Aleksandrfs
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров