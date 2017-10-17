Переехать с Opencart на Cs-Cart (заказы, пользователи)

Нужно с помощью сервиса https://www.shopping-cart-migration.com или другим способом, перенести все заказы и пользователей из Opencart на Cs-Cart.

Исполнитель должен иметь опыт работы с обеими CMS.

Предварительно сделать тестовый перенос. Проверить прикрепленность заказов к аккаунту пользователя.

Исполнитель должен быть доступен и быть на связи.