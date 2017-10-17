Настроить мультиязычность joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок122 просмотра

Есть шаблон на CMS joomla 3 работающий нужно помочь настроить мультиязычность контента сайта на 3 языка! Переключать языков уже свертан нужно правильно настроить и показать пример как дальше включать все разделы: меню и материалы!

Joomla
8 лет назад
voronovo
Антон 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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